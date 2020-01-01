MTH Network (MTHN) Tokenomikası
MTHN prioritizes security, stability, extensibility. By introducing cutting-edge designs of virtual machines, smart sandbox, value exchange protocol, and forking mechanism, MTHN creates an evolving, user-friendly, low-cost, and customizable blockchain network. The optimization of block interval, block volume and consensus algorithm also help MTHN reach a performance rate of upto 100000 TPS. MTHN believes that as the technological innovation creates a new production relation network, it will solve the problem of trust in interpersonal communications and organically integrate societal consensuses, individual behavior, and value exchange into an inseparable whole. We are essentially creating a blockchain-based product/ecosystem that addresses a range of limitations in the real world caused by the centralization problem. In short, we are providing decentralization services to a range of industries in the real world, including decentralization of transactional services. The MTHN team is also creating a system that addresses major problems the current blockchain products are facing to increase crypto adoption. Poor scaling, high transaction cost, and security are three major limitations that all major blockchains' projects currently struggling with. So, we are creating a product that provides solutions to the problems the current blockchain industry and the real world are experiencing.
MTH Network (MTHN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
MTH Network (MTHN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
MTH Network (MTHN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
MTH Network (MTHN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MTHN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MTHN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MTHN tokenomikasını başa düşdünüzsə, MTHN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MTHN Qiymət Proqnozu
MTHN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MTHN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.