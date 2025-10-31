Bugünkü canlı Movement Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MOVEMENT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MOVEMENT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Movement Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MOVEMENT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MOVEMENT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Movement Coin Qiyməti (MOVEMENT)

Siyahıya alınmadı

1 MOVEMENT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,40%1D
mexc
USD
Movement Coin (MOVEMENT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:51:50 (UTC+8)

Movement Coin (MOVEMENT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,55%

-3,40%

-2,30%

-2,30%

Movement Coin (MOVEMENT) canlı qiyməti --. MOVEMENT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MOVEMENT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MOVEMENT son bir saat ərzində -0,55%, 24 saat ərzində -3,40% və son 7 gündə isə -2,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Movement Coin (MOVEMENT) Bazar Məlumatları

$ 7,86K
$ 7,86K$ 7,86K

--
----

$ 7,86K
$ 7,86K$ 7,86K

998,94M
998,94M 998,94M

998.941.628,950237
998.941.628,950237 998.941.628,950237

Movement Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,86K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MOVEMENT üzrə dövriyyədə olan təklif 998,94M, ümumi təklif isə 998941628.950237 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,86K təşkil edir.

Movement Coin (MOVEMENT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Movement Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Movement Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Movement Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Movement Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,40%
30 Gün$ 0-36,43%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Movement Coin (MOVEMENT) Nədir?

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Movement Coin (MOVEMENT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Movement Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Movement Coin (MOVEMENT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Movement Coin (MOVEMENT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Movement Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Movement Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MOVEMENT Aktivindən Yerli Valyutalara

Movement Coin (MOVEMENT) Tokenomikası

Movement Coin (MOVEMENT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MOVEMENT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Movement Coin (MOVEMENT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Movement Coin (MOVEMENT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MOVEMENT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MOVEMENT / USD cari qiyməti nədir?
MOVEMENT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Movement Coin üçün bazar dəyəri nədir?
MOVEMENT üçün bazar dəyəri $ 7,86K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MOVEMENT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MOVEMENT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,94M USD təşkil edir.
MOVEMENT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MOVEMENT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MOVEMENT qiyməti (ATL) nədir?
MOVEMENT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MOVEMENT ticarət həcmi nədir?
MOVEMENT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MOVEMENT bu il daha da yüksələcək?
MOVEMENT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MOVEMENT qiymət proqnozuna baxın.
Movement Coin (MOVEMENT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

