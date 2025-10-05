Bugünkü canlı Most Holders Ever qiyməti 0,00000732 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GATHA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GATHA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Most Holders Ever qiyməti 0,00000732 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GATHA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GATHA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Most Holders Ever Logosu

Most Holders Ever Qiyməti (GATHA)

Siyahıya alınmadı

1 GATHA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Most Holders Ever (GATHA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:45:41 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0000757
$ 0,0000757$ 0,0000757

$ 0,00000512
$ 0,00000512$ 0,00000512

--

--

+10,83%

+10,83%

Most Holders Ever (GATHA) canlı qiyməti $0,00000732. GATHA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GATHA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0000757, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000512 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GATHA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +10,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Most Holders Ever (GATHA) Bazar Məlumatları

$ 7,31K
$ 7,31K$ 7,31K

--
----

$ 7,31K
$ 7,31K$ 7,31K

997,88M
997,88M 997,88M

997.878.554,876499
997.878.554,876499 997.878.554,876499

Most Holders Ever üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,31K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GATHA üzrə dövriyyədə olan təklif 997,88M, ümumi təklif isə 997878554.876499 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,31K təşkil edir.

Most Holders Ever (GATHA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Most Holders Ever / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Most Holders Ever / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000008466.
Son 60 gündə Most Holders Ever / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000026664.
Son 90 gündə Most Holders Ever / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,000000365181466182657.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0000008466+11,57%
60 Gün$ +0,0000026664+36,43%
90 Gün$ +0,000000365181466182657+5,25%

Most Holders Ever (GATHA) Nədir?

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Most Holders Ever (GATHA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Most Holders Ever Qiymət Proqnozu (USD)

Most Holders Ever (GATHA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Most Holders Ever (GATHA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Most Holders Ever üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Most Holders Ever qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GATHA Aktivindən Yerli Valyutalara

Most Holders Ever (GATHA) Tokenomikası

Most Holders Ever (GATHA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GATHA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Most Holders Ever (GATHA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Most Holders Ever (GATHA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GATHA qiyməti 0,00000732 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GATHA / USD cari qiyməti nədir?
GATHA / USD cari qiyməti $ 0,00000732 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Most Holders Ever üçün bazar dəyəri nədir?
GATHA üçün bazar dəyəri $ 7,31K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GATHA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GATHA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 997,88M USD təşkil edir.
GATHA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GATHA ATH qiyməti olan 0,0000757 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GATHA qiyməti (ATL) nədir?
GATHA ATL qiyməti olan 0,00000512 USD dəyərinə endi.
GATHA ticarət həcmi nədir?
GATHA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GATHA bu il daha da yüksələcək?
GATHA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GATHA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:45:41 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.