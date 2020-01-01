Moshi (MOSHI) Tokenomikası
Moshi (MOSHI) Məlumatları
Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up.
Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost.
One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?
Moshi (MOSHI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Moshi (MOSHI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Moshi (MOSHI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Moshi (MOSHI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MOSHI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MOSHI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MOSHI tokenomikasını başa düşdünüzsə, MOSHI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MOSHI Qiymət Proqnozu
MOSHI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MOSHI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.