MOONY (MOONY) Tokenomikası
MOONY (MOONY) Məlumatları
MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management
#Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting.
#Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies.
$MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together!
Phase 1 Community Building +
Phase 2 Technical Infrastructure Development +
Phase 3 MOONY Community Fund +
Phase 4 Ecosystem Expansion +
Phase 5 Advanced Features for Hodlers +
Phase 6 Project Expansion
MOONY (MOONY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
MOONY (MOONY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
MOONY (MOONY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
MOONY (MOONY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MOONY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MOONY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.