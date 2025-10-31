Bugünkü canlı Moona Lisa qiyməti 0,00007663 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MOONA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MOONA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Moona Lisa qiyməti 0,00007663 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MOONA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MOONA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Moona Lisa Qiyməti (MOONA)

1 MOONA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-6,60%1D
Moona Lisa (MOONA) Canlı Qiymət Qrafiki
Moona Lisa (MOONA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00007638
$ 0,00007638$ 0,00007638
24 saat Aşağı
$ 0,00008365
$ 0,00008365$ 0,00008365
24 saat Yüksək

$ 0,00007638
$ 0,00007638$ 0,00007638

$ 0,00008365
$ 0,00008365$ 0,00008365

$ 0,00913512
$ 0,00913512$ 0,00913512

$ 0,00007638
$ 0,00007638$ 0,00007638

--

-6,66%

-12,08%

-12,08%

Moona Lisa (MOONA) canlı qiyməti $0,00007663. MOONA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00007638 və ən yüksək $ 0,00008365 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MOONA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00913512, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00007638 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MOONA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -6,66% və son 7 gündə isə -12,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Moona Lisa (MOONA) Bazar Məlumatları

$ 76,63K
$ 76,63K$ 76,63K

--
----

$ 76,63K
$ 76,63K$ 76,63K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.996.574,276428
999.996.574,276428 999.996.574,276428

Moona Lisa üzrə cari Bazar Dəyəri $ 76,63K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MOONA üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999996574.276428 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 76,63K təşkil edir.

Moona Lisa (MOONA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Moona Lisa / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Moona Lisa / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000543718.
Son 60 gündə Moona Lisa / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Moona Lisa / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,66%
30 Gün$ -0,0000543718-70,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Moona Lisa (MOONA) Nədir?

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Moona Lisa (MOONA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Moona Lisa Qiymət Proqnozu (USD)

Moona Lisa (MOONA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Moona Lisa (MOONA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Moona Lisa üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Moona Lisa qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MOONA Aktivindən Yerli Valyutalara

Moona Lisa (MOONA) Tokenomikası

Moona Lisa (MOONA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MOONA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Moona Lisa (MOONA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Moona Lisa (MOONA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MOONA qiyməti 0,00007663 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MOONA / USD cari qiyməti nədir?
MOONA / USD cari qiyməti $ 0,00007663 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Moona Lisa üçün bazar dəyəri nədir?
MOONA üçün bazar dəyəri $ 76,63K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MOONA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MOONA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
MOONA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MOONA ATH qiyməti olan 0,00913512 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MOONA qiyməti (ATL) nədir?
MOONA ATL qiyməti olan 0,00007638 USD dəyərinə endi.
MOONA ticarət həcmi nədir?
MOONA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MOONA bu il daha da yüksələcək?
MOONA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MOONA qiymət proqnozuna baxın.
Moona Lisa (MOONA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

