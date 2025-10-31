Bugünkü canlı Moon Rocks qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MROCKS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MROCKS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Moon Rocks qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MROCKS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MROCKS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Moon Rocks Qiyməti (MROCKS)

Siyahıya alınmadı

1 MROCKS / USD Canlı Qiyməti:

-3,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Moon Rocks (MROCKS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:58:09 (UTC+8)

Moon Rocks (MROCKS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,25%

-3,17%

-2,06%

-2,06%

Moon Rocks (MROCKS) canlı qiyməti --. MROCKS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MROCKS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00798221, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MROCKS son bir saat ərzində +0,25%, 24 saat ərzində -3,17% və son 7 gündə isə -2,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Moon Rocks (MROCKS) Bazar Məlumatları

--
----

Moon Rocks üzrə cari Bazar Dəyəri $ 907,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MROCKS üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999995289.9432918 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 907,81K təşkil edir.

Moon Rocks (MROCKS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Moon Rocks / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Moon Rocks / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Moon Rocks / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Moon Rocks / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,17%
30 Gün$ 0-56,84%
60 Gün$ 0-85,21%
90 Gün$ 0--

Moon Rocks (MROCKS) Nədir?

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Moon Rocks (MROCKS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Moon Rocks Qiymət Proqnozu (USD)

Moon Rocks (MROCKS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Moon Rocks (MROCKS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Moon Rocks üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Moon Rocks qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MROCKS Aktivindən Yerli Valyutalara

Moon Rocks (MROCKS) Tokenomikası

Moon Rocks (MROCKS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MROCKS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Moon Rocks (MROCKS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Moon Rocks (MROCKS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MROCKS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MROCKS / USD cari qiyməti nədir?
MROCKS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Moon Rocks üçün bazar dəyəri nədir?
MROCKS üçün bazar dəyəri $ 907,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MROCKS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MROCKS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
MROCKS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MROCKS ATH qiyməti olan 0,00798221 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MROCKS qiyməti (ATL) nədir?
MROCKS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MROCKS ticarət həcmi nədir?
MROCKS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MROCKS bu il daha da yüksələcək?
MROCKS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MROCKS qiymət proqnozuna baxın.
Moon Rocks (MROCKS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

