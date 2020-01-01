Moon Rabbit (AAA) Tokenomikası
Moon Rabbit (AAA) Məlumatları
Moon Rabbit has built a general purpose Substrate-based Layer0 and Layer1 web3 infrastructure to enable any projects in the world to launch their own Jurisdiction (blockchain or crypto, be it general purpose, DeFi, NFT, eSports or anything else). Our network is live at hole.moonrabbit.com is maintained and powered by a global community of blockchain enthusiasts. Over 20 million blocks have been produced on our blockchain so far without a single incident or any downtime, making it one of the oldest and most resilient chains in the world.
Moon Rabbit (AAA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Moon Rabbit (AAA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Moon Rabbit (AAA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Moon Rabbit (AAA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum AAA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
AAA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq AAA tokenomikasını başa düşdünüzsə, AAA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
AAA Qiymət Proqnozu
AAA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? AAA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.