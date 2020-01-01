Monsta Infinite (MONI) Tokenomikası

Monsta Infinite (MONI) Tokenomikası

Monsta Infinite (MONI) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Monsta Infinite (MONI) Məlumatları

Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

Rəsmi Veb-sayt:
https://monstainfinite.com/

Monsta Infinite (MONI) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Monsta Infinite (MONI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 75,08K
$ 75,08K$ 75,08K
Ümumi Təchizat:
$ 270,00M
$ 270,00M$ 270,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 36,87M
$ 36,87M
$ 36,87M$ 36,87M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 549,80K
$ 549,80K
$ 549,80K$ 549,80K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 4,87
$ 4,87
$ 4,87$ 4,87
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00177851
$ 0,00177851
$ 0,00177851$ 0,00177851
Cari Qiymət:
$ 0,0020363
$ 0,0020363$ 0,0020363

Monsta Infinite (MONI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Monsta Infinite (MONI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MONI token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MONI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MONI tokenomikasını başa düşdünüzsə, MONI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MONI Qiymət Proqnozu

MONI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MONI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.