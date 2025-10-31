Bugünkü canlı Monkey The Picasso qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MONKEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MONKEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Monkey The Picasso qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MONKEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MONKEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MONKEY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MONKEY Qiymət Məlumatları

MONKEY Rəsmi Veb-saytı

MONKEY Tokenomikası

MONKEY Qiymət Proqnozu

Monkey The Picasso Logosu

Monkey The Picasso Qiyməti (MONKEY)

Siyahıya alınmadı

1 MONKEY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-9,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:57:48 (UTC+8)

Monkey The Picasso (MONKEY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0055935
$ 0,0055935$ 0,0055935

$ 0
$ 0$ 0

+0,12%

-9,75%

-8,45%

-8,45%

Monkey The Picasso (MONKEY) canlı qiyməti --. MONKEY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MONKEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0055935, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MONKEY son bir saat ərzində +0,12%, 24 saat ərzində -9,75% və son 7 gündə isə -8,45% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Monkey The Picasso (MONKEY) Bazar Məlumatları

$ 20,27K
$ 20,27K$ 20,27K

--
----

$ 20,90K
$ 20,90K$ 20,90K

949,82M
949,82M 949,82M

979.691.357,83354
979.691.357,83354 979.691.357,83354

Monkey The Picasso üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,27K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MONKEY üzrə dövriyyədə olan təklif 949,82M, ümumi təklif isə 979691357.83354 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,90K təşkil edir.

Monkey The Picasso (MONKEY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Monkey The Picasso / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Monkey The Picasso / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Monkey The Picasso / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Monkey The Picasso / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9,75%
30 Gün$ 0-95,79%
60 Gün$ 0-99,23%
90 Gün$ 0--

Monkey The Picasso (MONKEY) Nədir?

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Monkey The Picasso (MONKEY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Monkey The Picasso Qiymət Proqnozu (USD)

Monkey The Picasso (MONKEY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Monkey The Picasso (MONKEY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Monkey The Picasso üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Monkey The Picasso qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MONKEY Aktivindən Yerli Valyutalara

Monkey The Picasso (MONKEY) Tokenomikası

Monkey The Picasso (MONKEY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MONKEY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Monkey The Picasso (MONKEY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Monkey The Picasso (MONKEY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MONKEY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MONKEY / USD cari qiyməti nədir?
MONKEY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Monkey The Picasso üçün bazar dəyəri nədir?
MONKEY üçün bazar dəyəri $ 20,27K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MONKEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MONKEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 949,82M USD təşkil edir.
MONKEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MONKEY ATH qiyməti olan 0,0055935 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MONKEY qiyməti (ATL) nədir?
MONKEY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MONKEY ticarət həcmi nədir?
MONKEY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MONKEY bu il daha da yüksələcək?
MONKEY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MONKEY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:57:48 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

