Bugünkü canlı MonezyCoin qiyməti 0,00313951 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MZC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MZC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MZC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MZC Qiymət Məlumatları

MZC Rəsmi Veb-saytı

MZC Tokenomikası

MZC Qiymət Proqnozu

MonezyCoin Logosu

MonezyCoin Qiyməti (MZC)

1 MZC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00313951
$0,00313951
-31,90%1D
USD
MonezyCoin (MZC) Canlı Qiymət Qrafiki
MonezyCoin (MZC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0031351
$ 0,0031351
24 saat Aşağı
$ 0,0046154
$ 0,0046154
24 saat Yüksək

$ 0,0031351
$ 0,0031351

$ 0,0046154
$ 0,0046154

$ 0,00536089
$ 0,00536089

$ 0,0031351
$ 0,0031351

-12,88%

-31,97%

-30,08%

-30,08%

MonezyCoin (MZC) canlı qiyməti $0,00313951. MZC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0031351 və ən yüksək $ 0,0046154 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MZC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00536089, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0031351 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MZC son bir saat ərzində -12,88%, 24 saat ərzində -31,97% və son 7 gündə isə -30,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MonezyCoin (MZC) Bazar Məlumatları

$ 24,09K
$ 24,09K

--
--

$ 310,37K
$ 310,37K

7,68M
7,68M

98.998.905,62290694
98.998.905,62290694

MonezyCoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 24,09K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MZC üzrə dövriyyədə olan təklif 7,68M, ümumi təklif isə 98998905.62290694 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 310,37K təşkil edir.

MonezyCoin (MZC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MonezyCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001475478100668175.
Son 30 gündə MonezyCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009915840.
Son 60 gündə MonezyCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə MonezyCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001475478100668175-31,97%
30 Gün$ -0,0009915840-31,58%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MonezyCoin (MZC) Nədir?

MonezyCoin is the central currency in our earnings / advertising platform on monezy.io, all transactions on the website are made using $MZC and for people that withdraw the funds from the website they can exchange it to different currencies available. Monezy.io offers you the ability to earn crypto by doing different tasks and offers so if you are a beginner will benefit people that can directly jump in using the earnings to test the networks and use it and those that are experienced can also earn extra funds or advertise their projects.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MonezyCoin (MZC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MonezyCoin Qiymət Proqnozu (USD)

MonezyCoin (MZC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MonezyCoin (MZC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MonezyCoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MonezyCoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MZC Aktivindən Yerli Valyutalara

MonezyCoin (MZC) Tokenomikası

MonezyCoin (MZC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MZC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MonezyCoin (MZC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MonezyCoin (MZC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MZC qiyməti 0,00313951 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MZC / USD cari qiyməti nədir?
MZC / USD cari qiyməti $ 0,00313951 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MonezyCoin üçün bazar dəyəri nədir?
MZC üçün bazar dəyəri $ 24,09K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MZC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MZC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 7,68M USD təşkil edir.
MZC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MZC ATH qiyməti olan 0,00536089 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MZC qiyməti (ATL) nədir?
MZC ATL qiyməti olan 0,0031351 USD dəyərinə endi.
MZC ticarət həcmi nədir?
MZC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MZC bu il daha da yüksələcək?
MZC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MZC qiymət proqnozuna baxın.
MonezyCoin (MZC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.944,16

$3.846,00

$0,02927

$186,72

$1,0000

$3.846,00

$109.944,16

$186,72

$2,5011

$0,18569

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,004200

$0,01065

$0,0565

$0,0044511

$0,25955

$0,0000000000000000000000009300

$0,032622

