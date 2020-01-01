mondo (MONDO) Tokenomikası
$mondo is more than just a meme, its a cult
Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem.
We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey.
$mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.
mondo (MONDO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
mondo (MONDO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
mondo (MONDO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
mondo (MONDO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MONDO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MONDO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
