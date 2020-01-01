Monat Money (MONAT) Tokenomikası
Monat Money (MONAT) Məlumatları
🚀 Developed by the 414 wallet, Monat Money is the game-changer you've been waiting for in the crypto world! With a commitment to transparency, 414 renounced the contract, putting the power back in the hands of the community.
🌐 Monat Money, similar to its sibling project ATROPA, is here to redefine the crypto landscape. Monats small token supply and an array of liquidity pairs, including wBTC and Teddy Bear, create an ecosystem that's designed for success.
💡 But here's the real innovation: Monat Money's mission is to help wBTC achieve its true potential by pegging it to the real Bitcoin price.
Monat Money (MONAT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Monat Money (MONAT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Monat Money (MONAT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Monat Money (MONAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MONAT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MONAT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
MONAT Qiymət Proqnozu
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.