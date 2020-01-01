MOMOJI (EMOJI) Tokenomikası
Emoji are gradually gaining popularity, allowing us to express emotions instead of using words. Human emotions are incredibly diverse and seemingly limitless, so emoji are becoming more diverse and richer. Which emoji do you like the most? Join Momoji now, We hope this will be a community for emoji enthusiasts who enjoy connecting and sharing their emotions using emoji. Momoji promotes the value of emotions, connecting people who appreciate the diversity and fun of emoji.Additionally, you can participate in activities to create new emojis and have a chance to win great prizes from us. Momoji will also collaborate with partners to launch unique and meaningful emoji sets so that many users can freely share their emotions. Are you ready to join this creative journey of emotions with us? Momoji promises to bring many wonderful experiences to you.
MOMOJI (EMOJI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
MOMOJI (EMOJI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
MOMOJI (EMOJI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
MOMOJI (EMOJI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum EMOJI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
EMOJI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq EMOJI tokenomikasını başa düşdünüzsə, EMOJI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
EMOJI Qiymət Proqnozu
EMOJI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? EMOJI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.