Mommy Doge (MOMMYDOGE) Nədir?

Mommy Doge was launched with the goal of being a decentralized NFT trading card game meme token. The 1st Edition Mommy Doge NFTs (non-fungible token) are already listed on OpenSea.io. Mommy Doge is a fun meme project on a serious mission to support and bring attention to women rights and gender equality in general. We are also strong supporters of making crypto more accessible and safe for everyone. But Mommy Doge got more to offer: We are building an ecosystem of unique new concepts such as a NFT cards trading game with meme characters (Doge, Baby Doge and of course Mommy Doge - among others), a NFT marketplace for creators, a token launchpad, community voting system and many more features that our community can vote on.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Mommy Doge (MOMMYDOGE) Mənbəyi Rəsmi Veb-sayt

Mommy Doge (MOMMYDOGE) Tokenomikası

Mommy Doge (MOMMYDOGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MOMMYDOGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!