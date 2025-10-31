Bugünkü canlı Moaner Melter Slime qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MOANER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MOANER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Moaner Melter Slime qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MOANER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MOANER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Moaner Melter Slime Qiyməti (MOANER)

Siyahıya alınmadı

1 MOANER / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-13,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:57:13 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00000623
$ 0,00000623$ 0,00000623

$ 0
$ 0$ 0

-0,33%

-13,05%

-53,83%

-53,83%

Moaner Melter Slime (MOANER) canlı qiyməti --. MOANER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MOANER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00000623, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MOANER son bir saat ərzində -0,33%, 24 saat ərzində -13,05% və son 7 gündə isə -53,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Moaner Melter Slime (MOANER) Bazar Məlumatları

$ 90,32K
$ 90,32K$ 90,32K

--
----

$ 90,32K
$ 90,32K$ 90,32K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Moaner Melter Slime üzrə cari Bazar Dəyəri $ 90,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MOANER üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 90,32K təşkil edir.

Moaner Melter Slime (MOANER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Moaner Melter Slime / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Moaner Melter Slime / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Moaner Melter Slime / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Moaner Melter Slime / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-13,05%
30 Gün$ 0-68,11%
60 Gün$ 0-87,28%
90 Gün$ 0--

Moaner Melter Slime (MOANER) Nədir?

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Moaner Melter Slime (MOANER) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Moaner Melter Slime Qiymət Proqnozu (USD)

Moaner Melter Slime (MOANER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Moaner Melter Slime (MOANER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Moaner Melter Slime üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Moaner Melter Slime qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MOANER Aktivindən Yerli Valyutalara

Moaner Melter Slime (MOANER) Tokenomikası

Moaner Melter Slime (MOANER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MOANER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Moaner Melter Slime (MOANER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Moaner Melter Slime (MOANER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MOANER qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MOANER / USD cari qiyməti nədir?
MOANER / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Moaner Melter Slime üçün bazar dəyəri nədir?
MOANER üçün bazar dəyəri $ 90,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MOANER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MOANER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
MOANER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MOANER ATH qiyməti olan 0,00000623 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MOANER qiyməti (ATL) nədir?
MOANER ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MOANER ticarət həcmi nədir?
MOANER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MOANER bu il daha da yüksələcək?
MOANER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MOANER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:57:13 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

