Bugünkü canlı Moaner by Matt Furie qiyməti 0,00004047 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MOANER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MOANER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MOANER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MOANER Qiymət Məlumatları

MOANER Rəsmi Veb-saytı

MOANER Tokenomikası

MOANER Qiymət Proqnozu

Moaner by Matt Furie Logosu

Moaner by Matt Furie Qiyməti (MOANER)

Siyahıya alınmadı

1 MOANER / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,60%1D
Moaner by Matt Furie (MOANER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:57:06 (UTC+8)

Moaner by Matt Furie (MOANER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,27%

-4,53%

-13,12%

-13,12%

Moaner by Matt Furie (MOANER) canlı qiyməti $0,00004047. MOANER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003964 və ən yüksək $ 0,00004265 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MOANER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00059949, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003964 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MOANER son bir saat ərzində -0,27%, 24 saat ərzində -4,53% və son 7 gündə isə -13,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Bazar Məlumatları

--
----

Moaner by Matt Furie üzrə cari Bazar Dəyəri $ 40,44K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MOANER üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 40,44K təşkil edir.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Moaner by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Moaner by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000164233.
Son 60 gündə Moaner by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000336977.
Son 90 gündə Moaner by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,53%
30 Gün$ -0,0000164233-40,58%
60 Gün$ -0,0000336977-83,26%
90 Gün$ 0--

Moaner by Matt Furie (MOANER) Nədir?

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Moaner by Matt Furie (MOANER) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Moaner by Matt Furie Qiymət Proqnozu (USD)

Moaner by Matt Furie (MOANER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Moaner by Matt Furie (MOANER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Moaner by Matt Furie üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Moaner by Matt Furie qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MOANER Aktivindən Yerli Valyutalara

Moaner by Matt Furie (MOANER) Tokenomikası

Moaner by Matt Furie (MOANER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MOANER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Moaner by Matt Furie (MOANER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Moaner by Matt Furie (MOANER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MOANER qiyməti 0,00004047 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MOANER / USD cari qiyməti nədir?
MOANER / USD cari qiyməti $ 0,00004047 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Moaner by Matt Furie üçün bazar dəyəri nədir?
MOANER üçün bazar dəyəri $ 40,44K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MOANER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MOANER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
MOANER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MOANER ATH qiyməti olan 0,00059949 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MOANER qiyməti (ATL) nədir?
MOANER ATL qiyməti olan 0,00003964 USD dəyərinə endi.
MOANER ticarət həcmi nədir?
MOANER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MOANER bu il daha da yüksələcək?
MOANER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MOANER qiymət proqnozuna baxın.
Moaner by Matt Furie (MOANER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

