MMOCoin (MMO) Tokenomikası

MMOCoin (MMO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

MMOCoin (MMO) Məlumatları

MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier.

MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper.

Rəsmi Veb-sayt:
https://mmocoin.pro/

MMOCoin (MMO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

MMOCoin (MMO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 11,68K
$ 11,68K$ 11,68K
Ümumi Təchizat:
$ 119,09M
$ 119,09M$ 119,09M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 68,53M
$ 68,53M$ 68,53M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 20,29K
$ 20,29K$ 20,29K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,199703
$ 0,199703$ 0,199703
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00002915
$ 0,00002915$ 0,00002915
Cari Qiymət:
$ 0,00017036
$ 0,00017036$ 0,00017036

MMOCoin (MMO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

MMOCoin (MMO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MMO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MMO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MMO tokenomikasını başa düşdünüzsə, MMO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MMO Qiymət Proqnozu

MMO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MMO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.