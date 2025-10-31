Mitosis EOL BNB Qiyməti (MIBNB)
Mitosis EOL BNB (MIBNB) canlı qiyməti $1.084,05. MIBNB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1.040,18 və ən yüksək $ 1.116,26 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MIBNB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1.341,21, ən aşağı qiyməti isə $ 824,92 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, MIBNB son bir saat ərzində -0,34%, 24 saat ərzində -1,82% və son 7 gündə isə -3,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Mitosis EOL BNB üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,28M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MIBNB üzrə dövriyyədə olan təklif 3,02K, ümumi təklif isə 3024.29636255398 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,28M təşkil edir.
Bu gün ərzində Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ -20,173084193739.
Son 30 gündə Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ +89,4427974000.
Son 60 gündə Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ +298,0234486350.
Son 90 gündə Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -20,173084193739
|-1,82%
|30 Gün
|$ +89,4427974000
|+8,25%
|60 Gün
|$ +298,0234486350
|+27,49%
|90 Gün
|$ 0
|--
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
