MIBNB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MIBNB Qiymət Məlumatları

MIBNB Rəsmi Veb-saytı

MIBNB Tokenomikası

MIBNB Qiymət Proqnozu

Mitosis EOL BNB Qiyməti (MIBNB)

1 MIBNB / USD Canlı Qiyməti:

$1.084,05
$1.084,05
-1,80%1D
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Canlı Qiymət Qrafiki
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,34%

-1,82%

-3,88%

-3,88%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) canlı qiyməti $1.084,05. MIBNB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1.040,18 və ən yüksək $ 1.116,26 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MIBNB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1.341,21, ən aşağı qiyməti isə $ 824,92 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MIBNB son bir saat ərzində -0,34%, 24 saat ərzində -1,82% və son 7 gündə isə -3,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Bazar Məlumatları

Mitosis EOL BNB üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,28M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MIBNB üzrə dövriyyədə olan təklif 3,02K, ümumi təklif isə 3024.29636255398 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,28M təşkil edir.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ -20,173084193739.
Son 30 gündə Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ +89,4427974000.
Son 60 gündə Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ +298,0234486350.
Son 90 gündə Mitosis EOL BNB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

Dövr Dəyişiklik (USD) Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -20,173084193739-1,82%
30 Gün$ +89,4427974000+8,25%
60 Gün$ +298,0234486350+27,49%
90 Gün$ 0--

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Nədir?

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Mitosis EOL BNB Qiymət Proqnozu (USD)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Mitosis EOL BNB (MIBNB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Mitosis EOL BNB üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Mitosis EOL BNB qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MIBNB Aktivindən Yerli Valyutalara

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Tokenomikası

Mitosis EOL BNB (MIBNB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MIBNB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Mitosis EOL BNB (MIBNB) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Mitosis EOL BNB (MIBNB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MIBNB qiyməti 1.084,05 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MIBNB / USD cari qiyməti nədir?
MIBNB / USD cari qiyməti $ 1.084,05 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Mitosis EOL BNB üçün bazar dəyəri nədir?
MIBNB üçün bazar dəyəri $ 3,28M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MIBNB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MIBNB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,02K USD təşkil edir.
MIBNB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MIBNB ATH qiyməti olan 1.341,21 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MIBNB qiyməti (ATL) nədir?
MIBNB ATL qiyməti olan 824,92 USD dəyərinə endi.
MIBNB ticarət həcmi nədir?
MIBNB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MIBNB bu il daha da yüksələcək?
MIBNB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MIBNB qiymət proqnozuna baxın.
