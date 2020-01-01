Miraya 7f (M7F) Tokenomikası

Miraya 7f (M7F) Tokenomikası

Miraya 7f (M7F) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Miraya 7f (M7F) Məlumatları

Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized.

It consists of 3 agents work autonomously with each other

Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts.

Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula.

Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.miraya7f.com
Whitepaper:
https://docs.miraya7f.com

Miraya 7f (M7F) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Miraya 7f (M7F) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 16,58K
$ 16,58K$ 16,58K
Ümumi Təchizat:
$ 997,62M
$ 997,62M$ 997,62M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 997,62M
$ 997,62M$ 997,62M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 16,58K
$ 16,58K$ 16,58K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00112931
$ 0,00112931$ 0,00112931
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

Miraya 7f (M7F) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Miraya 7f (M7F) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum M7F token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

M7F tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq M7F tokenomikasını başa düşdünüzsə, M7F tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

M7F Qiymət Proqnozu

M7F kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? M7F qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.