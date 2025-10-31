Bugünkü canlı Midas The Minotaur qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MIDAS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MIDAS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Midas The Minotaur qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MIDAS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MIDAS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Midas The Minotaur Logosu

Midas The Minotaur Qiyməti (MIDAS)

Siyahıya alınmadı

1 MIDAS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00068641
$0,00068641
+32,50%1D
mexc
USD
Midas The Minotaur (MIDAS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:55:32 (UTC+8)

Midas The Minotaur (MIDAS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+1,28%

+32,59%

+34,79%

+34,79%

Midas The Minotaur (MIDAS) canlı qiyməti --. MIDAS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MIDAS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MIDAS son bir saat ərzində +1,28%, 24 saat ərzində +32,59% və son 7 gündə isə +34,79% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Midas The Minotaur (MIDAS) Bazar Məlumatları

$ 6,10M
$ 6,10M

--
--

$ 6,10M
$ 6,10M

8,89B
8,89B

8.888.888.888,0
8.888.888.888,0

Midas The Minotaur üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,10M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MIDAS üzrə dövriyyədə olan təklif 8,89B, ümumi təklif isə 8888888888.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,10M təşkil edir.

Midas The Minotaur (MIDAS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Midas The Minotaur / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00016871.
Son 30 gündə Midas The Minotaur / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Midas The Minotaur / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Midas The Minotaur / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00016871+32,59%
30 Gün$ 0+52,80%
60 Gün$ 0+81,18%
90 Gün$ 0--

Midas The Minotaur (MIDAS) Nədir?

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Midas The Minotaur (MIDAS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Midas The Minotaur Qiymət Proqnozu (USD)

Midas The Minotaur (MIDAS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Midas The Minotaur (MIDAS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Midas The Minotaur üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Midas The Minotaur qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MIDAS Aktivindən Yerli Valyutalara

Midas The Minotaur (MIDAS) Tokenomikası

Midas The Minotaur (MIDAS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MIDAS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Midas The Minotaur (MIDAS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Midas The Minotaur (MIDAS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MIDAS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MIDAS / USD cari qiyməti nədir?
MIDAS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Midas The Minotaur üçün bazar dəyəri nədir?
MIDAS üçün bazar dəyəri $ 6,10M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MIDAS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MIDAS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,89B USD təşkil edir.
MIDAS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MIDAS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MIDAS qiyməti (ATL) nədir?
MIDAS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MIDAS ticarət həcmi nədir?
MIDAS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MIDAS bu il daha da yüksələcək?
MIDAS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MIDAS qiymət proqnozuna baxın.
Midas The Minotaur (MIDAS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.862,28

$3.849,35

$0,03134

$185,49

$1,0001

$3.849,35

$109.862,28

$185,49

$2,4826

$0,18494

$0,00000

$0,00000

$0,002911

$0,00972

$0,0002609

$0,0050712

$0,0501

$0,0000000000000000000000037100

$0,29552

$0,039870

