Bugünkü canlı Midas msyrupUSDp qiyməti 1,009 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSYRUPUSDP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSYRUPUSDP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Midas msyrupUSDp qiyməti 1,009 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSYRUPUSDP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSYRUPUSDP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MSYRUPUSDP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MSYRUPUSDP Qiymət Məlumatları

MSYRUPUSDP Whitepaper

MSYRUPUSDP Rəsmi Veb-saytı

MSYRUPUSDP Tokenomikası

MSYRUPUSDP Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Midas msyrupUSDp Logosu

Midas msyrupUSDp Qiyməti (MSYRUPUSDP)

Siyahıya alınmadı

1 MSYRUPUSDP / USD Canlı Qiyməti:

$1,009
$1,009$1,009
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:55:23 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,009
$ 1,009$ 1,009
24 saat Aşağı
$ 1,009
$ 1,009$ 1,009
24 saat Yüksək

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

0,00%

+0,11%

+0,11%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) canlı qiyməti $1,009. MSYRUPUSDP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,009 və ən yüksək $ 1,009 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MSYRUPUSDP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,009, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MSYRUPUSDP son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə +0,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Bazar Məlumatları

$ 201,82M
$ 201,82M$ 201,82M

--
----

$ 201,82M
$ 201,82M$ 201,82M

200,00M
200,00M 200,00M

199.999.099,5219583
199.999.099,5219583 199.999.099,5219583

Midas msyrupUSDp üzrə cari Bazar Dəyəri $ 201,82M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MSYRUPUSDP üzrə dövriyyədə olan təklif 200,00M, ümumi təklif isə 199999099.5219583 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 201,82M təşkil edir.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Midas msyrupUSDp / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Midas msyrupUSDp / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0070460488.
Son 60 gündə Midas msyrupUSDp / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Midas msyrupUSDp / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,0070460488+0,70%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Nədir?

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Midas msyrupUSDp Qiymət Proqnozu (USD)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Midas msyrupUSDp üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Midas msyrupUSDp qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MSYRUPUSDP Aktivindən Yerli Valyutalara

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Tokenomikası

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MSYRUPUSDP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MSYRUPUSDP qiyməti 1,009 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MSYRUPUSDP / USD cari qiyməti nədir?
MSYRUPUSDP / USD cari qiyməti $ 1,009 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Midas msyrupUSDp üçün bazar dəyəri nədir?
MSYRUPUSDP üçün bazar dəyəri $ 201,82M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MSYRUPUSDP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MSYRUPUSDP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 200,00M USD təşkil edir.
MSYRUPUSDP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MSYRUPUSDP ATH qiyməti olan 1,009 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MSYRUPUSDP qiyməti (ATL) nədir?
MSYRUPUSDP ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MSYRUPUSDP ticarət həcmi nədir?
MSYRUPUSDP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MSYRUPUSDP bu il daha da yüksələcək?
MSYRUPUSDP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MSYRUPUSDP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:55:23 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.866,00
$109.866,00$109.866,00

+2,00%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,35
$3.849,35$3.849,35

+2,00%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03134
$0,03134$0,03134

+25,10%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,50
$185,50$185,50

+0,22%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,35
$3.849,35$3.849,35

+2,00%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.866,00
$109.866,00$109.866,00

+2,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,50
$185,50$185,50

+0,22%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4826
$2,4826$2,4826

+1,17%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18494
$0,18494$0,18494

+2,36%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002610
$0,0002610$0,0002610

+317,60%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049344
$0,0049344$0,0049344

+5.382,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0501
$0,0501$0,0501

+1.465,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037100
$0,0000000000000000000000037100$0,0000000000000000000000037100

+642,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29564
$0,29564$0,29564

+138,24%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,040120
$0,040120$0,040120

+115,46%