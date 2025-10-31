Bugünkü canlı MicroBuy Bot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MICROBUY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MICROBUY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MicroBuy Bot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MICROBUY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MICROBUY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MicroBuy Bot Logosu

MicroBuy Bot Qiyməti (MICROBUY)

Siyahıya alınmadı

1 MICROBUY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:54:46 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00189287
$ 0,00189287$ 0,00189287

$ 0
$ 0$ 0

+0,14%

-1,90%

-26,99%

-26,99%

MicroBuy Bot (MICROBUY) canlı qiyməti --. MICROBUY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MICROBUY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00189287, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MICROBUY son bir saat ərzində +0,14%, 24 saat ərzində -1,90% və son 7 gündə isə -26,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Bazar Məlumatları

$ 32,60K
$ 32,60K$ 32,60K

--
----

$ 32,60K
$ 32,60K$ 32,60K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.999.999,9999999
999.999.999,9999999 999.999.999,9999999

MicroBuy Bot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 32,60K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MICROBUY üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999999999.9999999 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,60K təşkil edir.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MicroBuy Bot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə MicroBuy Bot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə MicroBuy Bot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə MicroBuy Bot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,90%
30 Gün$ 0-90,03%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MicroBuy Bot (MICROBUY) Nədir?

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MicroBuy Bot (MICROBUY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MicroBuy Bot Qiymət Proqnozu (USD)

MicroBuy Bot (MICROBUY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MicroBuy Bot (MICROBUY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MicroBuy Bot üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MicroBuy Bot qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MICROBUY Aktivindən Yerli Valyutalara

MicroBuy Bot (MICROBUY) Tokenomikası

MicroBuy Bot (MICROBUY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MICROBUY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MicroBuy Bot (MICROBUY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MicroBuy Bot (MICROBUY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MICROBUY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MICROBUY / USD cari qiyməti nədir?
MICROBUY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MicroBuy Bot üçün bazar dəyəri nədir?
MICROBUY üçün bazar dəyəri $ 32,60K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MICROBUY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MICROBUY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
MICROBUY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MICROBUY ATH qiyməti olan 0,00189287 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MICROBUY qiyməti (ATL) nədir?
MICROBUY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MICROBUY ticarət həcmi nədir?
MICROBUY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MICROBUY bu il daha da yüksələcək?
MICROBUY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MICROBUY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:54:46 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

