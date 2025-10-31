Bugünkü canlı MEV Capital USDT0 qiyməti 1,021 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCUSDT0 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCUSDT0 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MEV Capital USDT0 qiyməti 1,021 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCUSDT0 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCUSDT0 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MCUSDT0 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MCUSDT0 Qiymət Məlumatları

MCUSDT0 Tokenomikası

MCUSDT0 Qiymət Proqnozu

MEV Capital USDT0 Logosu

MEV Capital USDT0 Qiyməti (MCUSDT0)

Siyahıya alınmadı

1 MCUSDT0 / USD Canlı Qiyməti:

$1,021
$1,021$1,021
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:54:25 (UTC+8)

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,021
$ 1,021$ 1,021
24 saat Aşağı
$ 1,021
$ 1,021$ 1,021
24 saat Yüksək

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 1,031
$ 1,031$ 1,031

$ 0,958761
$ 0,958761$ 0,958761

0,00%

0,00%

-0,00%

-0,00%

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) canlı qiyməti $1,021. MCUSDT0 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,021 və ən yüksək $ 1,021 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MCUSDT0 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,031, ən aşağı qiyməti isə $ 0,958761 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MCUSDT0 son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə -0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Bazar Məlumatları

$ 1,58M
$ 1,58M$ 1,58M

--
----

$ 1,58M
$ 1,58M$ 1,58M

1,55M
1,55M 1,55M

1.545.868,11274446
1.545.868,11274446 1.545.868,11274446

MEV Capital USDT0 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,58M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MCUSDT0 üzrə dövriyyədə olan təklif 1,55M, ümumi təklif isə 1545868.11274446 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,58M təşkil edir.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MEV Capital USDT0 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə MEV Capital USDT0 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0061340659.
Son 60 gündə MEV Capital USDT0 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0138659968.
Son 90 gündə MEV Capital USDT0 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,0061340659+0,60%
60 Gün$ +0,0138659968+1,36%
90 Gün$ 0--

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MEV Capital USDT0 Qiymət Proqnozu (USD)

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MEV Capital USDT0 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MEV Capital USDT0 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MCUSDT0 Aktivindən Yerli Valyutalara

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Tokenomikası

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MCUSDT0 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MCUSDT0 qiyməti 1,021 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MCUSDT0 / USD cari qiyməti nədir?
MCUSDT0 / USD cari qiyməti $ 1,021 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MEV Capital USDT0 üçün bazar dəyəri nədir?
MCUSDT0 üçün bazar dəyəri $ 1,58M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MCUSDT0 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MCUSDT0 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,55M USD təşkil edir.
MCUSDT0 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MCUSDT0 ATH qiyməti olan 1,031 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MCUSDT0 qiyməti (ATL) nədir?
MCUSDT0 ATL qiyməti olan 0,958761 USD dəyərinə endi.
MCUSDT0 ticarət həcmi nədir?
MCUSDT0 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MCUSDT0 bu il daha da yüksələcək?
MCUSDT0 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MCUSDT0 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:54:25 (UTC+8)

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

