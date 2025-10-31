Bugünkü canlı Metronome Synth USD qiyməti 0,99636 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Metronome Synth USD qiyməti 0,99636 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MSUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MSUSD Qiymət Məlumatları

MSUSD Rəsmi Veb-saytı

MSUSD Tokenomikası

MSUSD Qiymət Proqnozu

Metronome Synth USD Qiyməti (MSUSD)

1 MSUSD / USD Canlı Qiyməti:

$0,997162
$0,997162$0,997162
0,00%1D
USD
Metronome Synth USD (MSUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:54:18 (UTC+8)

Metronome Synth USD (MSUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,993941
$ 0,993941$ 0,993941
24 saat Aşağı
$ 0,997869
$ 0,997869$ 0,997869
24 saat Yüksək

$ 0,993941
$ 0,993941$ 0,993941

$ 0,997869
$ 0,997869$ 0,997869

$ 3,43
$ 3,43$ 3,43

$ 0,427862
$ 0,427862$ 0,427862

-0,11%

-0,01%

-0,33%

-0,33%

Metronome Synth USD (MSUSD) canlı qiyməti $0,99636. MSUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,993941 və ən yüksək $ 0,997869 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MSUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3,43, ən aşağı qiyməti isə $ 0,427862 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MSUSD son bir saat ərzində -0,11%, 24 saat ərzində -0,01% və son 7 gündə isə -0,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Metronome Synth USD (MSUSD) Bazar Məlumatları

$ 19,66M
$ 19,66M$ 19,66M

--
----

$ 19,66M
$ 19,66M$ 19,66M

19,73M
19,73M 19,73M

19.730.378,14636689
19.730.378,14636689 19.730.378,14636689

Metronome Synth USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 19,66M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MSUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 19,73M, ümumi təklif isə 19730378.14636689 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,66M təşkil edir.

Metronome Synth USD (MSUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Metronome Synth USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001152135539211.
Son 30 gündə Metronome Synth USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0014240973.
Son 60 gündə Metronome Synth USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0016776709.
Son 90 gündə Metronome Synth USD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0012897111006359.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0001152135539211-0,01%
30 Gün$ -0,0014240973-0,14%
60 Gün$ -0,0016776709-0,16%
90 Gün$ +0,0012897111006359+0,13%

Metronome Synth USD (MSUSD) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Metronome Synth USD (MSUSD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Metronome Synth USD Qiymət Proqnozu (USD)

Metronome Synth USD (MSUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Metronome Synth USD (MSUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Metronome Synth USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Metronome Synth USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MSUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

Metronome Synth USD (MSUSD) Tokenomikası

Metronome Synth USD (MSUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MSUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Metronome Synth USD (MSUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Metronome Synth USD (MSUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MSUSD qiyməti 0,99636 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MSUSD / USD cari qiyməti nədir?
MSUSD / USD cari qiyməti $ 0,99636 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Metronome Synth USD üçün bazar dəyəri nədir?
MSUSD üçün bazar dəyəri $ 19,66M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MSUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MSUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,73M USD təşkil edir.
MSUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MSUSD ATH qiyməti olan 3,43 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MSUSD qiyməti (ATL) nədir?
MSUSD ATL qiyməti olan 0,427862 USD dəyərinə endi.
MSUSD ticarət həcmi nədir?
MSUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MSUSD bu il daha da yüksələcək?
MSUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MSUSD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:54:18 (UTC+8)

Metronome Synth USD (MSUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

