Bugünkü canlı Metaverse Face qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEFA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEFA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEFA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEFA Qiymət Məlumatları

MEFA Whitepaper

MEFA Rəsmi Veb-saytı

MEFA Tokenomikası

MEFA Qiymət Proqnozu

Metaverse Face Logosu

Metaverse Face Qiyməti (MEFA)

Siyahıya alınmadı

1 MEFA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Metaverse Face (MEFA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:56 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00148951
$ 0,00148951$ 0,00148951

$ 0
$ 0$ 0

--

-2,50%

-4,95%

-4,95%

Metaverse Face (MEFA) canlı qiyməti --. MEFA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEFA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00148951, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEFA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -2,50% və son 7 gündə isə -4,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Metaverse Face (MEFA) Bazar Məlumatları

$ 277,05K
$ 277,05K$ 277,05K

--
----

$ 291,49K
$ 291,49K$ 291,49K

9,50B
9,50B 9,50B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Metaverse Face üzrə cari Bazar Dəyəri $ 277,05K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEFA üzrə dövriyyədə olan təklif 9,50B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 291,49K təşkil edir.

Metaverse Face (MEFA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Metaverse Face / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Metaverse Face / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Metaverse Face / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Metaverse Face / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,50%
30 Gün$ 0+5,54%
60 Gün$ 0-4,38%
90 Gün$ 0--

Metaverse Face (MEFA) Nədir?

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Metaverse Face (MEFA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Metaverse Face Qiymət Proqnozu (USD)

Metaverse Face (MEFA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Metaverse Face (MEFA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Metaverse Face üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Metaverse Face qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEFA Aktivindən Yerli Valyutalara

Metaverse Face (MEFA) Tokenomikası

Metaverse Face (MEFA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEFA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Metaverse Face (MEFA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Metaverse Face (MEFA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEFA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEFA / USD cari qiyməti nədir?
MEFA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Metaverse Face üçün bazar dəyəri nədir?
MEFA üçün bazar dəyəri $ 277,05K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEFA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEFA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 9,50B USD təşkil edir.
MEFA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEFA ATH qiyməti olan 0,00148951 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEFA qiyməti (ATL) nədir?
MEFA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MEFA ticarət həcmi nədir?
MEFA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEFA bu il daha da yüksələcək?
MEFA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEFA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:56 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

