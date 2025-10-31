Bugünkü canlı Metavault Trade qiyməti 0,04673508 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MVX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MVX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Metavault Trade qiyməti 0,04673508 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MVX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MVX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Metavault Trade Logosu

Metavault Trade Qiyməti (MVX)

Siyahıya alınmadı

1 MVX / USD Canlı Qiyməti:

$0,04654622
$0,04654622$0,04654622
-3,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Metavault Trade (MVX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:49 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04549055
$ 0,04549055$ 0,04549055
24 saat Aşağı
$ 0,04893088
$ 0,04893088$ 0,04893088
24 saat Yüksək

$ 0,04549055
$ 0,04549055$ 0,04549055

$ 0,04893088
$ 0,04893088$ 0,04893088

$ 4,62
$ 4,62$ 4,62

$ 0,00148601
$ 0,00148601$ 0,00148601

--

-3,60%

+1,86%

+1,86%

Metavault Trade (MVX) canlı qiyməti $0,04673508. MVX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04549055 və ən yüksək $ 0,04893088 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MVX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,62, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00148601 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MVX son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -3,60% və son 7 gündə isə +1,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Metavault Trade (MVX) Bazar Məlumatları

$ 117,43K
$ 117,43K$ 117,43K

--
----

$ 186,94K
$ 186,94K$ 186,94K

2,51M
2,51M 2,51M

4.000.000,0
4.000.000,0 4.000.000,0

Metavault Trade üzrə cari Bazar Dəyəri $ 117,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MVX üzrə dövriyyədə olan təklif 2,51M, ümumi təklif isə 4000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 186,94K təşkil edir.

Metavault Trade (MVX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Metavault Trade / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00174606012287834.
Son 30 gündə Metavault Trade / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0020522121.
Son 60 gündə Metavault Trade / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0126143121.
Son 90 gündə Metavault Trade / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,009193431043162224.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00174606012287834-3,60%
30 Gün$ -0,0020522121-4,39%
60 Gün$ -0,0126143121-26,99%
90 Gün$ -0,009193431043162224-16,43%

Metavault Trade (MVX) Nədir?

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Metavault Trade (MVX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Metavault Trade Qiymət Proqnozu (USD)

Metavault Trade (MVX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Metavault Trade (MVX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Metavault Trade üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Metavault Trade qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MVX Aktivindən Yerli Valyutalara

Metavault Trade (MVX) Tokenomikası

Metavault Trade (MVX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MVX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Metavault Trade (MVX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Metavault Trade (MVX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MVX qiyməti 0,04673508 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MVX / USD cari qiyməti nədir?
MVX / USD cari qiyməti $ 0,04673508 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Metavault Trade üçün bazar dəyəri nədir?
MVX üçün bazar dəyəri $ 117,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MVX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MVX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,51M USD təşkil edir.
MVX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MVX ATH qiyməti olan 4,62 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MVX qiyməti (ATL) nədir?
MVX ATL qiyməti olan 0,00148601 USD dəyərinə endi.
MVX ticarət həcmi nədir?
MVX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MVX bu il daha da yüksələcək?
MVX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MVX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:49 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

