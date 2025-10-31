Bugünkü canlı MetaMask USD qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MetaMask USD qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MUSD Qiymət Məlumatları

MUSD Rəsmi Veb-saytı

MUSD Tokenomikası

MUSD Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

MetaMask USD Logosu

MetaMask USD Qiyməti (MUSD)

Siyahıya alınmadı

1 MUSD / USD Canlı Qiyməti:

$1,001
$1,001$1,001
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
MetaMask USD (MUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:34 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,995015
$ 0,995015$ 0,995015
24 saat Aşağı
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002
24 saat Yüksək

$ 0,995015
$ 0,995015$ 0,995015

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 1,085
$ 1,085$ 1,085

$ 0,925488
$ 0,925488$ 0,925488

+0,21%

-0,01%

-0,01%

-0,01%

MetaMask USD (MUSD) canlı qiyməti $1. MUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,995015 və ən yüksək $ 1,002 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,085, ən aşağı qiyməti isə $ 0,925488 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MUSD son bir saat ərzində +0,21%, 24 saat ərzində -0,01% və son 7 gündə isə -0,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MetaMask USD (MUSD) Bazar Məlumatları

$ 49,76M
$ 49,76M$ 49,76M

--
----

$ 49,76M
$ 49,76M$ 49,76M

49,72M
49,72M 49,72M

49.718.035,900316
49.718.035,900316 49.718.035,900316

MetaMask USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 49,76M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 49,72M, ümumi təklif isə 49718035.900316 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 49,76M təşkil edir.

MetaMask USD (MUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MetaMask USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000168534795715.
Son 30 gündə MetaMask USD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0014975000.
Son 60 gündə MetaMask USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə MetaMask USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000168534795715-0,01%
30 Gün$ +0,0014975000+0,15%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MetaMask USD (MUSD) Nədir?

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MetaMask USD (MUSD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MetaMask USD Qiymət Proqnozu (USD)

MetaMask USD (MUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MetaMask USD (MUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MetaMask USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MetaMask USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

MetaMask USD (MUSD) Tokenomikası

MetaMask USD (MUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MetaMask USD (MUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MetaMask USD (MUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MUSD qiyməti 1,0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MUSD / USD cari qiyməti nədir?
MUSD / USD cari qiyməti $ 1,0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MetaMask USD üçün bazar dəyəri nədir?
MUSD üçün bazar dəyəri $ 49,76M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 49,72M USD təşkil edir.
MUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MUSD ATH qiyməti olan 1,085 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MUSD qiyməti (ATL) nədir?
MUSD ATL qiyməti olan 0,925488 USD dəyərinə endi.
MUSD ticarət həcmi nədir?
MUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MUSD bu il daha da yüksələcək?
MUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MUSD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:34 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.873,84
$109.873,84$109.873,84

+2,01%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,39
$3.847,39$3.847,39

+1,95%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03143
$0,03143$0,03143

+25,46%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,42
$185,42$185,42

+0,18%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,39
$3.847,39$3.847,39

+1,95%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.873,84
$109.873,84$109.873,84

+2,01%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,42
$185,42$185,42

+0,18%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4836
$2,4836$2,4836

+1,21%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18487
$0,18487$0,18487

+2,32%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002616
$0,0002616$0,0002616

+318,56%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049681
$0,0049681$0,0049681

+5.420,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0482
$0,0482$0,0482

+1.406,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043200
$0,0000000000000000000000043200$0,0000000000000000000000043200

+764,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29545
$0,29545$0,29545

+138,09%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,039719
$0,039719$0,039719

+113,31%