Bugünkü canlı META FINANCIAL AI qiyməti 0.00420905 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEFAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEFAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEFAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEFAI Qiymət Məlumatları

MEFAI Whitepaper

MEFAI Rəsmi Veb-saytı

MEFAI Tokenomikası

MEFAI Qiymət Proqnozu

META FINANCIAL AI Logosu

META FINANCIAL AI Qiyməti (MEFAI)

Siyahıya alınmadı

1 MEFAI / USD Canlı Qiyməti:

$0.00422262
$0.00422262$0.00422262
-18.80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
META FINANCIAL AI (MEFAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:06 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.00401266
$ 0.00401266$ 0.00401266
24 saat Aşağı
$ 0.00532657
$ 0.00532657$ 0.00532657
24 saat Yüksək

$ 0.00401266
$ 0.00401266$ 0.00401266

$ 0.00532657
$ 0.00532657$ 0.00532657

$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-19.04%

+14.28%

+14.28%

META FINANCIAL AI (MEFAI) canlı qiyməti $0.00420905. MEFAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.00401266 və ən yüksək $ 0.00532657 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEFAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.02723048, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEFAI son bir saat ərzində -0.42%, 24 saat ərzində -19.04% və son 7 gündə isə +14.28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Bazar Məlumatları

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

--
----

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

583.59M
583.59M 583.59M

583,591,196.548625
583,591,196.548625 583,591,196.548625

META FINANCIAL AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2.46M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEFAI üzrə dövriyyədə olan təklif 583.59M, ümumi təklif isə 583591196.548625 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2.46M təşkil edir.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində META FINANCIAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.000990235658929956.
Son 30 gündə META FINANCIAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0363838620.
Son 60 gündə META FINANCIAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0631650668.
Son 90 gündə META FINANCIAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.000990235658929956-19.04%
30 Gün$ +0.0363838620+864.42%
60 Gün$ +0.0631650668+1,500.70%
90 Gün$ 0--

META FINANCIAL AI (MEFAI) Nədir?

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

META FINANCIAL AI (MEFAI) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

META FINANCIAL AI Qiymət Proqnozu (USD)

META FINANCIAL AI (MEFAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? META FINANCIAL AI (MEFAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? META FINANCIAL AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

META FINANCIAL AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEFAI Aktivindən Yerli Valyutalara

META FINANCIAL AI (MEFAI) Tokenomikası

META FINANCIAL AI (MEFAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEFAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: META FINANCIAL AI (MEFAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü META FINANCIAL AI (MEFAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEFAI qiyməti 0.00420905 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEFAI / USD cari qiyməti nədir?
MEFAI / USD cari qiyməti $ 0.00420905 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
META FINANCIAL AI üçün bazar dəyəri nədir?
MEFAI üçün bazar dəyəri $ 2.46M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEFAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEFAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 583.59M USD təşkil edir.
MEFAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEFAI ATH qiyməti olan 0.02723048 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEFAI qiyməti (ATL) nədir?
MEFAI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MEFAI ticarət həcmi nədir?
MEFAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEFAI bu il daha da yüksələcək?
MEFAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEFAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:06 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109,872.29
$3,847.58
$0.03151
$185.40
$1.0001
$3,847.58
$109,872.29
$185.40
$2.4842
$0.18489
$0.00000
$0.00000
$0.002911
$0.00972
$0.0002620
$0.0049542
$0.0482
$0.0000000000000000000000043200
$0.29515
$0.039660
