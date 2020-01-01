Meta Bitcoin Super (MBTCS) Tokenomikası
Meta Bitcoin Super (MBTCS) Məlumatları
##What Is Metabitcoin Super(MBTCs)?
MBTCS is a Global Decentralized Ecosystem MBTCs empowers the society with the right education about decentralized culture, using an optimized economy and eco-friendly values.
The coins are mined using an NFT-based method, with a total of 21 million coins being mined and undergoing halving every two years.
Additionally, various platforms are being prepared to utilize MBTCs.
*MBTCs Asset Instead of directly investing in real estate, shares of real estate operating corporations are tokenized as NFTs. Investors can acquire ownership stakes in these corporations and receive dividends based on their share of operating profits and capital gains. The invested shares and NFTs can be freely traded.
*MBTCs Mall A marketplace focused on UAE-based products, allowing users to purchase a wide variety of global goods with MBTCs, thereby assigning practical value to the currency.
Meta Bitcoin Super (MBTCS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Meta Bitcoin Super (MBTCS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Meta Bitcoin Super (MBTCS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Meta Bitcoin Super (MBTCS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MBTCS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MBTCS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MBTCS tokenomikasını başa düşdünüzsə, MBTCS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.