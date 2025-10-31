Bugünkü canlı Messiah qiyməti 0,093739 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSIA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSIA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Messiah qiyməti 0,093739 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSIA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSIA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Messiah Qiyməti (MSIA)

1 MSIA / USD Canlı Qiyməti:

$0,093674
-3,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Messiah (MSIA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:52:59 (UTC+8)

Messiah (MSIA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,092366
24 saat Aşağı
$ 0,097583
24 saat Yüksək

$ 0,092366
$ 0,097583
$ 0,539528
$ 0,054834
-0,44%

-3,64%

-3,98%

-3,98%

Messiah (MSIA) canlı qiyməti $0,093739. MSIA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,092366 və ən yüksək $ 0,097583 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MSIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,539528, ən aşağı qiyməti isə $ 0,054834 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MSIA son bir saat ərzində -0,44%, 24 saat ərzində -3,64% və son 7 gündə isə -3,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Messiah (MSIA) Bazar Məlumatları

$ 1,09M
--
$ 9,37M
11,60M
100.000.000,0
Messiah üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,09M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MSIA üzrə dövriyyədə olan təklif 11,60M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,37M təşkil edir.

Messiah (MSIA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Messiah / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00354261072724677.
Son 30 gündə Messiah / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0508601098.
Son 60 gündə Messiah / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0575970755.
Son 90 gündə Messiah / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00354261072724677-3,64%
30 Gün$ -0,0508601098-54,25%
60 Gün$ -0,0575970755-61,44%
90 Gün$ 0--

Messiah (MSIA) Nədir?

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

Messiah (MSIA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Messiah Qiymət Proqnozu (USD)

Messiah (MSIA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Messiah (MSIA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Messiah üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Messiah qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MSIA Aktivindən Yerli Valyutalara

Messiah (MSIA) Tokenomikası

Messiah (MSIA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MSIA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Messiah (MSIA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Messiah (MSIA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MSIA qiyməti 0,093739 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MSIA / USD cari qiyməti nədir?
MSIA / USD cari qiyməti $ 0,093739 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Messiah üçün bazar dəyəri nədir?
MSIA üçün bazar dəyəri $ 1,09M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MSIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MSIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 11,60M USD təşkil edir.
MSIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MSIA ATH qiyməti olan 0,539528 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MSIA qiyməti (ATL) nədir?
MSIA ATL qiyməti olan 0,054834 USD dəyərinə endi.
MSIA ticarət həcmi nədir?
MSIA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MSIA bu il daha da yüksələcək?
MSIA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MSIA qiymət proqnozuna baxın.
Messiah (MSIA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

