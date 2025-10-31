Bugünkü canlı Meso Finance qiyməti 0,00443113 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MESO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MESO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Meso Finance qiyməti 0,00443113 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MESO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MESO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MESO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MESO Qiymət Məlumatları

MESO Rəsmi Veb-saytı

MESO Tokenomikası

MESO Qiymət Proqnozu

Meso Finance Qiyməti (MESO)

1 MESO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00443113
$0,00443113$0,00443113
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Meso Finance (MESO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:52:52 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01036063
$ 0,01036063$ 0,01036063

$ 0,00382898
$ 0,00382898$ 0,00382898

--

--

+8,77%

+8,77%

Meso Finance (MESO) canlı qiyməti $0,00443113. MESO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MESO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01036063, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00382898 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MESO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +8,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Meso Finance (MESO) Bazar Məlumatları

$ 167,83K
$ 167,83K$ 167,83K

--
----

$ 4,43M
$ 4,43M$ 4,43M

37,88M
37,88M 37,88M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Meso Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 167,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MESO üzrə dövriyyədə olan təklif 37,88M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,43M təşkil edir.

Meso Finance (MESO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Meso Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Meso Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010403752.
Son 60 gündə Meso Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009865423.
Son 90 gündə Meso Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001401736236141248.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0010403752-23,47%
60 Gün$ -0,0009865423-22,26%
90 Gün$ -0,001401736236141248-24,03%

Meso Finance (MESO) Nədir?

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Meso Finance (MESO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Meso Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Meso Finance (MESO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Meso Finance (MESO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Meso Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Meso Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MESO Aktivindən Yerli Valyutalara

Meso Finance (MESO) Tokenomikası

Meso Finance (MESO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MESO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Meso Finance (MESO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Meso Finance (MESO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MESO qiyməti 0,00443113 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MESO / USD cari qiyməti nədir?
MESO / USD cari qiyməti $ 0,00443113 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Meso Finance üçün bazar dəyəri nədir?
MESO üçün bazar dəyəri $ 167,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MESO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MESO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 37,88M USD təşkil edir.
MESO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MESO ATH qiyməti olan 0,01036063 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MESO qiyməti (ATL) nədir?
MESO ATL qiyməti olan 0,00382898 USD dəyərinə endi.
MESO ticarət həcmi nədir?
MESO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MESO bu il daha da yüksələcək?
MESO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MESO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:52:52 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

