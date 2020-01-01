Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomikası
Merry Christmusk (XMUSK) Məlumatları
Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.
Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Merry Christmusk (XMUSK) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Merry Christmusk (XMUSK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum XMUSK token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
XMUSK tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq XMUSK tokenomikasını başa düşdünüzsə, XMUSK tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
XMUSK Qiymət Proqnozu
XMUSK kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? XMUSK qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.