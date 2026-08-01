Bugünkü canlı Mento British Pound qiyməti 1.36 USD təşkil edir.GBPM bazar həddi 379,501 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində GBPM - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Mento British Pound qiyməti 1.36 USD təşkil edir.GBPM bazar həddi 379,501 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində GBPM - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Mento British Pound (GBPM) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.40% dəyişkənlik ilə $ 1.36 təşkil edir. Cari GBPM - USD konvertasiya dərəcəsi GBPM üzrə $ 1.36 təşkil edir.
Mento British Pound hazırda $ 379,501 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 279.28K GBPM dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində GBPM bazar aktivliyini əks etdirən $ 1.35 (aşağı) və $ 1.36 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 1.63, ən aşağı isə $ 0.628602 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində GBPM son bir saatda +0.01% və son 7 gündə +0.70% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 10.55K səviyyəsinə çatıb.
Mento British Pound (GBPM) Bazar Məlumatları
$ 379.50K
$ 379.50K$ 379.50K
$ 10.55K
$ 10.55K$ 10.55K
$ 379.50K
$ 379.50K$ 379.50K
279.28K
279.28K 279.28K
279,282.3992132417
279,282.3992132417 279,282.3992132417
Mento British Pound üzrə cari Bazar Dəyəri $ 379.50K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 10.55K təşkil edir. GBPM üzrə dövriyyədə olan təklif 279.28K, ümumi təklif isə 279282.3992132417 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 379.50K təşkil edir.
Mento British Pound qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 saat Aşağı
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24 saat Yüksək
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
$ 1.63
$ 1.63$ 1.63
$ 0.628602
$ 0.628602$ 0.628602
+0.01%
+0.40%
+0.70%
+0.70%
Mento British Pound (GBPM) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Mento British Pound / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.00546547. Son 30 gündə Mento British Pound / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0130822480. Son 60 gündə Mento British Pound / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0490172560. Son 90 gündə Mento British Pound / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0011689591246799.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ +0.00546547
+0.40%
30 Gün
$ +0.0130822480
+0.96%
60 Gün
$ +0.0490172560
+3.60%
90 Gün
$ +0.0011689591246799
+0.00%
Mento British Pound üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Mento British Pound (GBPM) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GBPM üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Mento British Pound (GBPM) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Mento British Pound qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Mento British Pound qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Mento British Pound Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə GBPM qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Mento British Pound Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Mento British Pound nə qədər olacaq?
Əgər Mento British Pound illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Mento British Pound qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Mento British Pound nə qədərdir?
Bu gün Mento British Pound qiyməti $ 1.36 təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Mento British Pound Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Mento British Pound davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, GBPM investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Mento British Pound üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 10.55K dəyərində Mento British Pound son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Mento British Pound qiyməti nə qədərdir?
Canlı GBPM qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Mento British Pound qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə GBPM qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Mento British Pound qiymətinə nə təsir edir?
GBPM qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
68,259.25
-0.41%
ETH
2,080.32
-0.24%
GOLD(XAUT)
4,471.07
-0.08%
USDC
1.00032
-0.01%
SOL
81.45
-0.56%
MEXC-də GBPM üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və GBPM/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Mento British Pound qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Mento British Pound qiyməti artacaq?
Mento British Pound qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Mento British Pound (GBPM) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 01:20:09 (UTC+8)
Mento British Pound (GBPM) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Mento British Pound haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.