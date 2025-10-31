Bugünkü canlı Mentat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPICE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPICE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Mentat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPICE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPICE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPICE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPICE Qiymət Məlumatları

SPICE Rəsmi Veb-saytı

SPICE Tokenomikası

SPICE Qiymət Proqnozu

Mentat Logosu

Mentat Qiyməti (SPICE)

Siyahıya alınmadı

1 SPICE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Mentat (SPICE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:50:06 (UTC+8)

Mentat (SPICE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03520001
$ 0,03520001$ 0,03520001

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Mentat (SPICE) canlı qiyməti --. SPICE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPICE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03520001, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPICE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Mentat (SPICE) Bazar Məlumatları

$ 7,12K
$ 7,12K$ 7,12K

--
----

$ 7,12K
$ 7,12K$ 7,12K

999,84M
999,84M 999,84M

999.836.677,094542
999.836.677,094542 999.836.677,094542

Mentat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,12K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPICE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,84M, ümumi təklif isə 999836677.094542 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,12K təşkil edir.

Mentat (SPICE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Mentat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Mentat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Mentat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Mentat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-18,50%
60 Gün$ 0-0,10%
90 Gün$ 0--

Mentat (SPICE) Nədir?

Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.

Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.

The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.

This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Mentat (SPICE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Mentat Qiymət Proqnozu (USD)

Mentat (SPICE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Mentat (SPICE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Mentat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Mentat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPICE Aktivindən Yerli Valyutalara

Mentat (SPICE) Tokenomikası

Mentat (SPICE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPICE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Mentat (SPICE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Mentat (SPICE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPICE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPICE / USD cari qiyməti nədir?
SPICE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Mentat üçün bazar dəyəri nədir?
SPICE üçün bazar dəyəri $ 7,12K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPICE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPICE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,84M USD təşkil edir.
SPICE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPICE ATH qiyməti olan 0,03520001 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPICE qiyməti (ATL) nədir?
SPICE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SPICE ticarət həcmi nədir?
SPICE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPICE bu il daha da yüksələcək?
SPICE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPICE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:50:06 (UTC+8)

Mentat (SPICE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

