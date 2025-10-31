Bugünkü canlı Memesis World qiyməti 0,01133386 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEMS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEMS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Memesis World qiyməti 0,01133386 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEMS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEMS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEMS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEMS Qiymət Məlumatları

MEMS Whitepaper

MEMS Rəsmi Veb-saytı

MEMS Tokenomikası

MEMS Qiymət Proqnozu

Memesis World Qiyməti (MEMS)

1 MEMS / USD Canlı Qiyməti:

$0,01133386
$0,01133386
0,00%1D
USD
Memesis World (MEMS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:56 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,01219792
$ 0,01219792

$ 0,00798364
$ 0,00798364

--

--

0,00%

0,00%

Memesis World (MEMS) canlı qiyməti $0,01133386. MEMS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEMS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01219792, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00798364 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEMS son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Memesis World (MEMS) Bazar Məlumatları

$ 5,89M
$ 5,89M

--
--

$ 11,33M
$ 11,33M

530,00M
530,00M

999.999.777,848888
999.999.777,848888

Memesis World üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,89M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEMS üzrə dövriyyədə olan təklif 530,00M, ümumi təklif isə 999999777.848888 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,33M təşkil edir.

Memesis World (MEMS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Memesis World / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Memesis World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0029110339.
Son 60 gündə Memesis World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0011663561.
Son 90 gündə Memesis World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,001584904103486161.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0029110339+25,68%
60 Gün$ +0,0011663561+10,29%
90 Gün$ +0,001584904103486161+16,26%

Memesis World (MEMS) Nədir?

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Memesis World (MEMS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Memesis World Qiymət Proqnozu (USD)

Memesis World (MEMS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Memesis World (MEMS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Memesis World üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Memesis World qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEMS Aktivindən Yerli Valyutalara

Memesis World (MEMS) Tokenomikası

Memesis World (MEMS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEMS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Memesis World (MEMS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Memesis World (MEMS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEMS qiyməti 0,01133386 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEMS / USD cari qiyməti nədir?
MEMS / USD cari qiyməti $ 0,01133386 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Memesis World üçün bazar dəyəri nədir?
MEMS üçün bazar dəyəri $ 5,89M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEMS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEMS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 530,00M USD təşkil edir.
MEMS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEMS ATH qiyməti olan 0,01219792 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEMS qiyməti (ATL) nədir?
MEMS ATL qiyməti olan 0,00798364 USD dəyərinə endi.
MEMS ticarət həcmi nədir?
MEMS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEMS bu il daha da yüksələcək?
MEMS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEMS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:56 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.909,62
$109.909,62

$3.851,28
$3.851,28

$0,03155
$0,03155

$185,79
$185,79

$1,0001
$1,0001

$3.851,28
$3.851,28

$109.909,62
$109.909,62

$185,79
$185,79

$2,4867
$2,4867

$0,18502
$0,18502

$0,00000
$0,00000

$0,00000
$0,00000

$0,002911
$0,002911

$0,00972
$0,00972

$0,0002629
$0,0002629

$0,0049803
$0,0049803

$0,0482
$0,0482

$0,0000000000000000000000043200
$0,0000000000000000000000043200

$0,29673
$0,29673

$0,038962
$0,038962

