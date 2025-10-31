Bugünkü canlı Memerot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEMEROT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEMEROT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Memerot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEMEROT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEMEROT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEMEROT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEMEROT Qiymət Məlumatları

MEMEROT Rəsmi Veb-saytı

MEMEROT Tokenomikası

MEMEROT Qiymət Proqnozu

Memerot Logosu

Memerot Qiyməti (MEMEROT)

Siyahıya alınmadı

1 MEMEROT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00018857
-0,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Memerot (MEMEROT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:50 (UTC+8)

Memerot (MEMEROT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0

$ 0

$ 0,00109721
$ 0,00109721

$ 0

--

-0,92%

+16,07%

+16,07%

Memerot (MEMEROT) canlı qiyməti --. MEMEROT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEMEROT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00109721, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEMEROT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,92% və son 7 gündə isə +16,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Memerot (MEMEROT) Bazar Məlumatları

$ 137,20K

--
----

$ 188,57K

727,60M

999.985.679,017029

Memerot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 137,20K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEMEROT üzrə dövriyyədə olan təklif 727,60M, ümumi təklif isə 999985679.017029 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 188,57K təşkil edir.

Memerot (MEMEROT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,92%
30 Gün$ 0-36,87%
60 Gün$ 0-1,58%
90 Gün$ 0--

Memerot (MEMEROT) Nədir?

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Memerot (MEMEROT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Memerot Qiymət Proqnozu (USD)

Memerot (MEMEROT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Memerot (MEMEROT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Memerot üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Memerot qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEMEROT Aktivindən Yerli Valyutalara

Memerot (MEMEROT) Tokenomikası

Memerot (MEMEROT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEMEROT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Memerot (MEMEROT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Memerot (MEMEROT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEMEROT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEMEROT / USD cari qiyməti nədir?
MEMEROT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Memerot üçün bazar dəyəri nədir?
MEMEROT üçün bazar dəyəri $ 137,20K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEMEROT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEMEROT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 727,60M USD təşkil edir.
MEMEROT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEMEROT ATH qiyməti olan 0,00109721 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEMEROT qiyməti (ATL) nədir?
MEMEROT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MEMEROT ticarət həcmi nədir?
MEMEROT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEMEROT bu il daha da yüksələcək?
MEMEROT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEMEROT qiymət proqnozuna baxın.
Memerot (MEMEROT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

