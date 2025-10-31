Memerot Qiyməti (MEMEROT)
-0,92%
+16,07%
+16,07%
Memerot (MEMEROT) canlı qiyməti --. MEMEROT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEMEROT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00109721, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, MEMEROT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,92% və son 7 gündə isə +16,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Memerot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 137,20K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEMEROT üzrə dövriyyədə olan təklif 727,60M, ümumi təklif isə 999985679.017029 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 188,57K təşkil edir.
Bu gün ərzində Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Memerot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-0,92%
|30 Gün
|$ 0
|-36,87%
|60 Gün
|$ 0
|-1,58%
|90 Gün
|$ 0
|--
Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.
