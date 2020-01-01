Memeinator (MMTR) Tokenomikası
Memeinator (MMTR) Məlumatları
Memeinator (MMTR) is an innovative meme coin project designed to elevate the quality and engagement of the meme coin ecosystem. Inspired by the Terminator franchise, Memeinator aims to eliminate low-quality meme coins and set new standards for the industry. The project integrates gaming, NFTs, staking, and community participation to create a multifaceted platform for crypto enthusiasts.
Key features of Memeinator include:
Meme Warfare Game: A mobile game where players combat and eliminate inferior meme coins, promoting engagement and fun. NFT Collection: A series of unique NFTs inspired by the Terminator franchise, offering exclusive rewards and benefits. AI-Powered Memescanner: A tool utilizing artificial intelligence to identify and remove weak meme coins, ensuring a cleaner and more sustainable meme coin market. Staking: $MMTR token holders can stake their tokens to earn attractive rewards, incentivizing long-term participation and stability within the community.
The $MMTR token is used for participating in the game, purchasing NFTs, staking to earn rewards, and engaging in governance. Memeinator is committed to building a robust and dynamic community, leveraging advanced technology and strategic partnerships to drive innovation in the meme coin space.
Memeinator (MMTR) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Memeinator (MMTR) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Memeinator (MMTR) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Memeinator (MMTR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MMTR token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MMTR tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MMTR tokenomikasını başa düşdünüzsə, MMTR tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MMTR Qiymət Proqnozu
MMTR kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MMTR qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.