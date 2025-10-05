Bugünkü canlı MemeGames AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MGAMES / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MGAMES qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MemeGames AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MGAMES / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MGAMES qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00068124
MemeGames AI (MGAMES) Canlı Qiymət Qrafiki
MemeGames AI (MGAMES) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0,00726063
$ 0
+0,28%

-1,06%

+5,60%

+5,60%

MemeGames AI (MGAMES) canlı qiyməti --. MGAMES son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MGAMES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00726063, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MGAMES son bir saat ərzində +0,28%, 24 saat ərzində -1,06% və son 7 gündə isə +5,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MemeGames AI (MGAMES) Bazar Məlumatları

$ 681,24K
--
$ 681,24K
1,00B
1.000.000.000,0
MemeGames AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 681,24K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MGAMES üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 681,24K təşkil edir.

MemeGames AI (MGAMES) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MemeGames AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə MemeGames AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə MemeGames AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə MemeGames AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,06%
30 Gün$ 0-22,93%
60 Gün$ 0-75,10%
90 Gün$ 0--

MemeGames AI (MGAMES) Nədir?

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MemeGames AI (MGAMES) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MemeGames AI Qiymət Proqnozu (USD)

MemeGames AI (MGAMES) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MemeGames AI (MGAMES) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MemeGames AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MemeGames AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MGAMES Aktivindən Yerli Valyutalara

MemeGames AI (MGAMES) Tokenomikası

MemeGames AI (MGAMES) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MGAMES tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MemeGames AI (MGAMES) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MemeGames AI (MGAMES) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MGAMES qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MGAMES / USD cari qiyməti nədir?
MGAMES / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MemeGames AI üçün bazar dəyəri nədir?
MGAMES üçün bazar dəyəri $ 681,24K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MGAMES aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MGAMES aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
MGAMES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MGAMES ATH qiyməti olan 0,00726063 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MGAMES qiyməti (ATL) nədir?
MGAMES ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MGAMES ticarət həcmi nədir?
MGAMES üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MGAMES bu il daha da yüksələcək?
MGAMES bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MGAMES qiymət proqnozuna baxın.
MemeGames AI (MGAMES) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.