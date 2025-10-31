Bugünkü canlı Memecoin Sniping Solutions AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $MESSA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $MESSA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Memecoin Sniping Solutions AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $MESSA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $MESSA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Memecoin Sniping Solutions AI Logosu

Memecoin Sniping Solutions AI Qiyməti ($MESSA)

Siyahıya alınmadı

1 $MESSA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+12,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:49:30 (UTC+8)

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,55%

+12,87%

+13,61%

+13,61%

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) canlı qiyməti --. $MESSA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $MESSA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, $MESSA son bir saat ərzində -0,55%, 24 saat ərzində +12,87% və son 7 gündə isə +13,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Bazar Məlumatları

$ 5,60K
$ 5,60K$ 5,60K

--
----

$ 5,60K
$ 5,60K$ 5,60K

999,08M
999,08M 999,08M

999.075.854,66977
999.075.854,66977 999.075.854,66977

Memecoin Sniping Solutions AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,60K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $MESSA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,08M, ümumi təklif isə 999075854.66977 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,60K təşkil edir.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Memecoin Sniping Solutions AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Memecoin Sniping Solutions AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Memecoin Sniping Solutions AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Memecoin Sniping Solutions AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+12,87%
30 Gün$ 0-1,00%
60 Gün$ 0-33,69%
90 Gün$ 0--

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Nədir?

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Memecoin Sniping Solutions AI Qiymət Proqnozu (USD)

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Memecoin Sniping Solutions AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Memecoin Sniping Solutions AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

$MESSA Aktivindən Yerli Valyutalara

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Tokenomikası

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. $MESSA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı $MESSA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
$MESSA / USD cari qiyməti nədir?
$MESSA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Memecoin Sniping Solutions AI üçün bazar dəyəri nədir?
$MESSA üçün bazar dəyəri $ 5,60K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
$MESSA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
$MESSA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,08M USD təşkil edir.
$MESSA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
$MESSA ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı $MESSA qiyməti (ATL) nədir?
$MESSA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
$MESSA ticarət həcmi nədir?
$MESSA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
$MESSA bu il daha da yüksələcək?
$MESSA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün $MESSA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:49:30 (UTC+8)

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

