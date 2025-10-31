Bugünkü canlı Meme Alliance qiyməti 0,00233858 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Meme Alliance qiyməti 0,00233858 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00233858
$0,00233858
-5,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Meme Alliance (MMA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:36 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00224725
$ 0,00224725
24 saat Aşağı
$ 0,00248162
$ 0,00248162
24 saat Yüksək

$ 0,00224725
$ 0,00224725

$ 0,00248162
$ 0,00248162

$ 0,073829
$ 0,073829

$ 0,0011163
$ 0,0011163

-0,86%

-5,66%

-1,94%

-1,94%

Meme Alliance (MMA) canlı qiyməti $0,00233858. MMA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00224725 və ən yüksək $ 0,00248162 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,073829, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0011163 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MMA son bir saat ərzində -0,86%, 24 saat ərzində -5,66% və son 7 gündə isə -1,94% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Meme Alliance (MMA) Bazar Məlumatları

$ 199,81K
$ 199,81K

--
--

$ 233,86K
$ 233,86K

85,44M
85,44M

100.000.000,0
100.000.000,0

Meme Alliance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 199,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MMA üzrə dövriyyədə olan təklif 85,44M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 233,86K təşkil edir.

Meme Alliance (MMA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Meme Alliance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000140414125996594.
Son 30 gündə Meme Alliance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007550245.
Son 60 gündə Meme Alliance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011749423.
Son 90 gündə Meme Alliance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,004421860788162325.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000140414125996594-5,66%
30 Gün$ -0,0007550245-32,28%
60 Gün$ -0,0011749423-50,24%
90 Gün$ -0,004421860788162325-65,40%

Meme Alliance (MMA) Nədir?

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Meme Alliance (MMA) Mənbəyi

Meme Alliance Qiymət Proqnozu (USD)

Meme Alliance (MMA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Meme Alliance (MMA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Meme Alliance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Meme Alliance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MMA Aktivindən Yerli Valyutalara

Meme Alliance (MMA) Tokenomikası

Meme Alliance (MMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MMA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Meme Alliance (MMA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Meme Alliance (MMA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MMA qiyməti 0,00233858 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MMA / USD cari qiyməti nədir?
MMA / USD cari qiyməti $ 0,00233858 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Meme Alliance üçün bazar dəyəri nədir?
MMA üçün bazar dəyəri $ 199,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 85,44M USD təşkil edir.
MMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MMA ATH qiyməti olan 0,073829 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MMA qiyməti (ATL) nədir?
MMA ATL qiyməti olan 0,0011163 USD dəyərinə endi.
MMA ticarət həcmi nədir?
MMA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MMA bu il daha da yüksələcək?
MMA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MMA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:36 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

