Bugünkü canlı Mei Solutions qiyməti 0,00150138 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Mei Solutions qiyməti 0,00150138 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEI Qiymət Məlumatları

MEI Rəsmi Veb-saytı

MEI Tokenomikası

MEI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Mei Solutions Logosu

Mei Solutions Qiyməti (MEI)

Siyahıya alınmadı

1 MEI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00150138
$0,00150138$0,00150138
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Mei Solutions (MEI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:22 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,643024
$ 0,643024$ 0,643024

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Mei Solutions (MEI) canlı qiyməti $0,00150138. MEI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,643024, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Mei Solutions (MEI) Bazar Məlumatları

$ 8,76K
$ 8,76K$ 8,76K

--
----

$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M

5,84M
5,84M 5,84M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Mei Solutions üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,76K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEI üzrə dövriyyədə olan təklif 5,84M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,50M təşkil edir.

Mei Solutions (MEI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Mei Solutions / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Mei Solutions / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011780974.
Son 60 gündə Mei Solutions / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0002325961.
Son 90 gündə Mei Solutions / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0011780974-78,46%
60 Gün$ +0,0002325961+15,49%
90 Gün$ 0--

Mei Solutions (MEI) Nədir?

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Mei Solutions (MEI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Mei Solutions Qiymət Proqnozu (USD)

Mei Solutions (MEI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Mei Solutions (MEI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Mei Solutions üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Mei Solutions qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEI Aktivindən Yerli Valyutalara

Mei Solutions (MEI) Tokenomikası

Mei Solutions (MEI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Mei Solutions (MEI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Mei Solutions (MEI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEI qiyməti 0,00150138 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEI / USD cari qiyməti nədir?
MEI / USD cari qiyməti $ 0,00150138 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Mei Solutions üçün bazar dəyəri nədir?
MEI üçün bazar dəyəri $ 8,76K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,84M USD təşkil edir.
MEI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEI ATH qiyməti olan 0,643024 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEI qiyməti (ATL) nədir?
MEI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MEI ticarət həcmi nədir?
MEI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEI bu il daha da yüksələcək?
MEI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:22 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.925,32
$109.925,32$109.925,32

+2,05%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,23
$3.851,23$3.851,23

+2,05%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03143
$0,03143$0,03143

+25,46%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,23
$3.851,23$3.851,23

+2,05%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.925,32
$109.925,32$109.925,32

+2,05%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4863
$2,4863$2,4863

+1,32%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18501
$0,18501$0,18501

+2,40%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002646
$0,0002646$0,0002646

+323,36%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049229
$0,0049229$0,0049229

+5.369,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0482
$0,0482$0,0482

+1.406,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043200
$0,0000000000000000000000043200$0,0000000000000000000000043200

+764,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29879
$0,29879$0,29879

+140,78%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037364
$0,037364$0,037364

+100,66%