Bugünkü canlı Medjed qiyməti 0,0000098 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEDJED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEDJED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEDJED Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEDJED Qiymət Məlumatları

MEDJED Rəsmi Veb-saytı

MEDJED Tokenomikası

MEDJED Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Medjed Logosu

Medjed Qiyməti (MEDJED)

Siyahıya alınmadı

1 MEDJED / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Medjed (MEDJED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:49:12 (UTC+8)

Medjed (MEDJED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000098
$ 0,0000098
24 saat Aşağı
$ 0,0000098
$ 0,0000098
24 saat Yüksək

$ 0,0000098
$ 0,0000098

$ 0,0000098
$ 0,0000098

$ 0,00042681
$ 0,00042681

$ 0,00000954
$ 0,00000954

--

0,00%

+0,92%

+0,92%

Medjed (MEDJED) canlı qiyməti $0,0000098. MEDJED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000098 və ən yüksək $ 0,0000098 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEDJED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00042681, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000954 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEDJED son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə +0,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Medjed (MEDJED) Bazar Məlumatları

$ 9,69K
$ 9,69K

--
----

$ 9,69K
$ 9,69K

988,44M
988,44M

988.439.455,089865
988.439.455,089865

Medjed üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,69K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEDJED üzrə dövriyyədə olan təklif 988,44M, ümumi təklif isə 988439455.089865 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,69K təşkil edir.

Medjed (MEDJED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Medjed / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Medjed / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000035145.
Son 60 gündə Medjed / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000091057.
Son 90 gündə Medjed / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00007373660321507496.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ -0,0000035145-35,86%
60 Gün$ -0,0000091057-92,91%
90 Gün$ -0,00007373660321507496-88,26%

Medjed (MEDJED) Nədir?

Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Medjed (MEDJED) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Medjed Qiymət Proqnozu (USD)

Medjed (MEDJED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Medjed (MEDJED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Medjed üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Medjed qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEDJED Aktivindən Yerli Valyutalara

Medjed (MEDJED) Tokenomikası

Medjed (MEDJED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEDJED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Medjed (MEDJED) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Medjed (MEDJED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEDJED qiyməti 0,0000098 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEDJED / USD cari qiyməti nədir?
MEDJED / USD cari qiyməti $ 0,0000098 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Medjed üçün bazar dəyəri nədir?
MEDJED üçün bazar dəyəri $ 9,69K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEDJED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEDJED aktivinin dövriyyədə olan təklifi 988,44M USD təşkil edir.
MEDJED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEDJED ATH qiyməti olan 0,00042681 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEDJED qiyməti (ATL) nədir?
MEDJED ATL qiyməti olan 0,00000954 USD dəyərinə endi.
MEDJED ticarət həcmi nədir?
MEDJED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEDJED bu il daha da yüksələcək?
MEDJED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEDJED qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:49:12 (UTC+8)

Medjed (MEDJED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

