Bugünkü canlı Medical Intelligence qiyməti 0,056735 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEDI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEDI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Medical Intelligence qiyməti 0,056735 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEDI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEDI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEDI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEDI Qiymət Məlumatları

MEDI Rəsmi Veb-saytı

MEDI Tokenomikası

MEDI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Medical Intelligence Logosu

Medical Intelligence Qiyməti (MEDI)

Siyahıya alınmadı

1 MEDI / USD Canlı Qiyməti:

$0,056735
$0,056735$0,056735
-13,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Medical Intelligence (MEDI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:01 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05672
$ 0,05672$ 0,05672
24 saat Aşağı
$ 0,066299
$ 0,066299$ 0,066299
24 saat Yüksək

$ 0,05672
$ 0,05672$ 0,05672

$ 0,066299
$ 0,066299$ 0,066299

$ 0,267655
$ 0,267655$ 0,267655

$ 0,05672
$ 0,05672$ 0,05672

-2,25%

-13,89%

-36,00%

-36,00%

Medical Intelligence (MEDI) canlı qiyməti $0,056735. MEDI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05672 və ən yüksək $ 0,066299 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEDI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,267655, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05672 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEDI son bir saat ərzində -2,25%, 24 saat ərzində -13,89% və son 7 gündə isə -36,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Medical Intelligence (MEDI) Bazar Məlumatları

$ 5,70M
$ 5,70M$ 5,70M

--
----

$ 5,70M
$ 5,70M$ 5,70M

100,00M
100,00M 100,00M

99.999.980,62769
99.999.980,62769 99.999.980,62769

Medical Intelligence üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,70M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEDI üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 99999980.62769 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,70M təşkil edir.

Medical Intelligence (MEDI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Medical Intelligence / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00915335226895768.
Son 30 gündə Medical Intelligence / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0399091294.
Son 60 gündə Medical Intelligence / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0416672449.
Son 90 gündə Medical Intelligence / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00915335226895768-13,89%
30 Gün$ -0,0399091294-70,34%
60 Gün$ -0,0416672449-73,44%
90 Gün$ 0--

Medical Intelligence (MEDI) Nədir?

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Medical Intelligence (MEDI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Medical Intelligence Qiymət Proqnozu (USD)

Medical Intelligence (MEDI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Medical Intelligence (MEDI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Medical Intelligence üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Medical Intelligence qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEDI Aktivindən Yerli Valyutalara

Medical Intelligence (MEDI) Tokenomikası

Medical Intelligence (MEDI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEDI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Medical Intelligence (MEDI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Medical Intelligence (MEDI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEDI qiyməti 0,056735 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEDI / USD cari qiyməti nədir?
MEDI / USD cari qiyməti $ 0,056735 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Medical Intelligence üçün bazar dəyəri nədir?
MEDI üçün bazar dəyəri $ 5,70M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEDI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEDI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
MEDI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEDI ATH qiyməti olan 0,267655 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEDI qiyməti (ATL) nədir?
MEDI ATL qiyməti olan 0,05672 USD dəyərinə endi.
MEDI ticarət həcmi nədir?
MEDI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEDI bu il daha da yüksələcək?
MEDI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEDI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:01 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.905,74
$109.905,74$109.905,74

+2,04%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,78
$3.849,78$3.849,78

+2,01%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03143
$0,03143$0,03143

+25,46%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,57
$185,57$185,57

+0,26%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,78
$3.849,78$3.849,78

+2,01%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.905,74
$109.905,74$109.905,74

+2,04%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,57
$185,57$185,57

+0,26%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4858
$2,4858$2,4858

+1,30%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18496
$0,18496$0,18496

+2,37%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002642
$0,0002642$0,0002642

+322,72%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048859
$0,0048859$0,0048859

+5.328,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0482
$0,0482$0,0482

+1.406,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000041998
$0,0000000000000000000000041998$0,0000000000000000000000041998

+739,96%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30186
$0,30186$0,30186

+143,25%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037549
$0,037549$0,037549

+101,65%