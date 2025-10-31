Bugünkü canlı ME GUSTA qiyməti 0,00006865 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEGUSTA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEGUSTA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ME GUSTA qiyməti 0,00006865 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEGUSTA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEGUSTA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEGUSTA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEGUSTA Qiymət Məlumatları

MEGUSTA Rəsmi Veb-saytı

MEGUSTA Tokenomikası

MEGUSTA Qiymət Proqnozu

ME GUSTA Logosu

ME GUSTA Qiyməti (MEGUSTA)

Siyahıya alınmadı

1 MEGUSTA / USD Canlı Qiyməti:

-5,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ME GUSTA (MEGUSTA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:47 (UTC+8)

ME GUSTA (MEGUSTA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,87%

-4,72%

+5,24%

+5,24%

ME GUSTA (MEGUSTA) canlı qiyməti $0,00006865. MEGUSTA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00006646 və ən yüksək $ 0,00007314 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEGUSTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00066165, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00006036 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEGUSTA son bir saat ərzində -0,87%, 24 saat ərzində -4,72% və son 7 gündə isə +5,24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ME GUSTA (MEGUSTA) Bazar Məlumatları

ME GUSTA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 68,84K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEGUSTA üzrə dövriyyədə olan təklif 997,68M, ümumi təklif isə 997681917.632939 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 68,84K təşkil edir.

ME GUSTA (MEGUSTA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ME GUSTA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ME GUSTA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000310074.
Son 60 gündə ME GUSTA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000406928.
Son 90 gündə ME GUSTA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,72%
30 Gün$ -0,0000310074-45,16%
60 Gün$ -0,0000406928-59,27%
90 Gün$ 0--

ME GUSTA (MEGUSTA) Nədir?

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi.

The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ME GUSTA (MEGUSTA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ME GUSTA Qiymət Proqnozu (USD)

ME GUSTA (MEGUSTA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ME GUSTA (MEGUSTA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ME GUSTA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ME GUSTA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEGUSTA Aktivindən Yerli Valyutalara

ME GUSTA (MEGUSTA) Tokenomikası

ME GUSTA (MEGUSTA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEGUSTA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ME GUSTA (MEGUSTA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ME GUSTA (MEGUSTA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEGUSTA qiyməti 0,00006865 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEGUSTA / USD cari qiyməti nədir?
MEGUSTA / USD cari qiyməti $ 0,00006865 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ME GUSTA üçün bazar dəyəri nədir?
MEGUSTA üçün bazar dəyəri $ 68,84K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEGUSTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEGUSTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 997,68M USD təşkil edir.
MEGUSTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEGUSTA ATH qiyməti olan 0,00066165 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEGUSTA qiyməti (ATL) nədir?
MEGUSTA ATL qiyməti olan 0,00006036 USD dəyərinə endi.
MEGUSTA ticarət həcmi nədir?
MEGUSTA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEGUSTA bu il daha da yüksələcək?
MEGUSTA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEGUSTA qiymət proqnozuna baxın.
ME GUSTA (MEGUSTA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

