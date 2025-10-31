McFlamingo Token Qiyməti (MCFL)
-0,76%
-3,05%
-1,58%
-1,58%
McFlamingo Token (MCFL) canlı qiyməti $0,00004045. MCFL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00004021 və ən yüksək $ 0,00004275 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MCFL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00009126, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003899 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, MCFL son bir saat ərzində -0,76%, 24 saat ərzində -3,05% və son 7 gündə isə -1,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
McFlamingo Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 31,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MCFL üzrə dövriyyədə olan təklif 783,62M, ümumi təklif isə 999786829.876798 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 40,44K təşkil edir.
Bu gün ərzində McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000090865.
Son 60 gündə McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000122821.
Son 90 gündə McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00003274486653802793.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-3,05%
|30 Gün
|$ -0,0000090865
|-22,46%
|60 Gün
|$ -0,0000122821
|-30,36%
|90 Gün
|$ -0,00003274486653802793
|-44,73%
MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.
Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.
It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset
A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.
if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.
This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.
It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.
With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.
When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.
This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price
When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.
If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
