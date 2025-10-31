Bugünkü canlı McFlamingo Token qiyməti 0,00004045 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCFL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCFL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı McFlamingo Token qiyməti 0,00004045 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCFL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCFL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

McFlamingo Token Qiyməti (MCFL)

Siyahıya alınmadı

1 MCFL / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,80%1D
McFlamingo Token (MCFL) Canlı Qiymət Qrafiki
McFlamingo Token (MCFL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00004021
$ 0,00004021$ 0,00004021
24 saat Aşağı
$ 0,00004275
$ 0,00004275$ 0,00004275
24 saat Yüksək

$ 0,00004021
$ 0,00004021$ 0,00004021

$ 0,00004275
$ 0,00004275$ 0,00004275

$ 0,00009126
$ 0,00009126$ 0,00009126

$ 0,00003899
$ 0,00003899$ 0,00003899

-0,76%

-3,05%

-1,58%

-1,58%

McFlamingo Token (MCFL) canlı qiyməti $0,00004045. MCFL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00004021 və ən yüksək $ 0,00004275 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MCFL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00009126, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003899 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MCFL son bir saat ərzində -0,76%, 24 saat ərzində -3,05% və son 7 gündə isə -1,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

McFlamingo Token (MCFL) Bazar Məlumatları

$ 31,70K
$ 31,70K$ 31,70K

--
----

$ 40,44K
$ 40,44K$ 40,44K

783,62M
783,62M 783,62M

999.786.829,876798
999.786.829,876798 999.786.829,876798

McFlamingo Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 31,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MCFL üzrə dövriyyədə olan təklif 783,62M, ümumi təklif isə 999786829.876798 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 40,44K təşkil edir.

McFlamingo Token (MCFL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000090865.
Son 60 gündə McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000122821.
Son 90 gündə McFlamingo Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00003274486653802793.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,05%
30 Gün$ -0,0000090865-22,46%
60 Gün$ -0,0000122821-30,36%
90 Gün$ -0,00003274486653802793-44,73%

McFlamingo Token (MCFL) Nədir?

MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.

Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.

It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset

A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.

if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.

This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.

It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.

With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.

When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.

This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price

When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.

If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.

McFlamingo Token Qiymət Proqnozu (USD)

McFlamingo Token (MCFL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? McFlamingo Token (MCFL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? McFlamingo Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

McFlamingo Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MCFL Aktivindən Yerli Valyutalara

McFlamingo Token (MCFL) Tokenomikası

McFlamingo Token (MCFL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MCFL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: McFlamingo Token (MCFL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü McFlamingo Token (MCFL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MCFL qiyməti 0,00004045 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MCFL / USD cari qiyməti nədir?
MCFL / USD cari qiyməti $ 0,00004045 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
McFlamingo Token üçün bazar dəyəri nədir?
MCFL üçün bazar dəyəri $ 31,70K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MCFL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MCFL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 783,62M USD təşkil edir.
MCFL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MCFL ATH qiyməti olan 0,00009126 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MCFL qiyməti (ATL) nədir?
MCFL ATL qiyməti olan 0,00003899 USD dəyərinə endi.
MCFL ticarət həcmi nədir?
MCFL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MCFL bu il daha da yüksələcək?
MCFL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MCFL qiymət proqnozuna baxın.
McFlamingo Token (MCFL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

