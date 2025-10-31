Maya World Qiyməti (MAYA)
-0,16%
-6,22%
+54,00%
+54,00%
Maya World (MAYA) canlı qiyməti $0,00026471. MAYA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00024773 və ən yüksək $ 0,00030876 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAYA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00055142, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00010795 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, MAYA son bir saat ərzində -0,16%, 24 saat ərzində -6,22% və son 7 gündə isə +54,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Maya World üzrə cari Bazar Dəyəri $ 248,82K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MAYA üzrə dövriyyədə olan təklif 939,99M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 264,71K təşkil edir.
Bu gün ərzində Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001159719.
Son 60 gündə Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000964307.
Son 90 gündə Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001201309358683019.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-6,22%
|30 Gün
|$ +0,0001159719
|+43,81%
|60 Gün
|$ +0,0000964307
|+36,43%
|90 Gün
|$ +0,0001201309358683019
|+83,09%
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
