Bugünkü canlı Maya World qiyməti 0,00026471 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAYA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAYA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Maya World qiyməti 0,00026471 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAYA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAYA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MAYA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MAYA Qiymət Məlumatları

MAYA Rəsmi Veb-saytı

MAYA Tokenomikası

MAYA Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Maya World Logosu

Maya World Qiyməti (MAYA)

Siyahıya alınmadı

1 MAYA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00026446
$0,00026446$0,00026446
-6,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Maya World (MAYA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:34 (UTC+8)

Maya World (MAYA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00024773
$ 0,00024773$ 0,00024773
24 saat Aşağı
$ 0,00030876
$ 0,00030876$ 0,00030876
24 saat Yüksək

$ 0,00024773
$ 0,00024773$ 0,00024773

$ 0,00030876
$ 0,00030876$ 0,00030876

$ 0,00055142
$ 0,00055142$ 0,00055142

$ 0,00010795
$ 0,00010795$ 0,00010795

-0,16%

-6,22%

+54,00%

+54,00%

Maya World (MAYA) canlı qiyməti $0,00026471. MAYA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00024773 və ən yüksək $ 0,00030876 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAYA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00055142, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00010795 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MAYA son bir saat ərzində -0,16%, 24 saat ərzində -6,22% və son 7 gündə isə +54,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Maya World (MAYA) Bazar Məlumatları

$ 248,82K
$ 248,82K$ 248,82K

--
----

$ 264,71K
$ 264,71K$ 264,71K

939,99M
939,99M 939,99M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Maya World üzrə cari Bazar Dəyəri $ 248,82K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MAYA üzrə dövriyyədə olan təklif 939,99M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 264,71K təşkil edir.

Maya World (MAYA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001159719.
Son 60 gündə Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000964307.
Son 90 gündə Maya World / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001201309358683019.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,22%
30 Gün$ +0,0001159719+43,81%
60 Gün$ +0,0000964307+36,43%
90 Gün$ +0,0001201309358683019+83,09%

Maya World (MAYA) Nədir?

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Maya World (MAYA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Maya World Qiymət Proqnozu (USD)

Maya World (MAYA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Maya World (MAYA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Maya World üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Maya World qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MAYA Aktivindən Yerli Valyutalara

Maya World (MAYA) Tokenomikası

Maya World (MAYA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MAYA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Maya World (MAYA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Maya World (MAYA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MAYA qiyməti 0,00026471 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MAYA / USD cari qiyməti nədir?
MAYA / USD cari qiyməti $ 0,00026471 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Maya World üçün bazar dəyəri nədir?
MAYA üçün bazar dəyəri $ 248,82K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MAYA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MAYA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 939,99M USD təşkil edir.
MAYA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MAYA ATH qiyməti olan 0,00055142 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MAYA qiyməti (ATL) nədir?
MAYA ATL qiyməti olan 0,00010795 USD dəyərinə endi.
MAYA ticarət həcmi nədir?
MAYA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MAYA bu il daha da yüksələcək?
MAYA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MAYA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:34 (UTC+8)

Maya World (MAYA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.914,95
$109.914,95$109.914,95

+2,04%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,34
$3.850,34$3.850,34

+2,02%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03155
$0,03155$0,03155

+25,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,34
$3.850,34$3.850,34

+2,02%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.914,95
$109.914,95$109.914,95

+2,04%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4870
$2,4870$2,4870

+1,35%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18500
$0,18500$0,18500

+2,39%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002913
$0,002913$0,002913

-41,74%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002614
$0,0002614$0,0002614

+318,24%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049110
$0,0049110$0,0049110

+5.356,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0482
$0,0482$0,0482

+1.406,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040000
$0,0000000000000000000000040000$0,0000000000000000000000040000

+700,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30335
$0,30335$0,30335

+144,45%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037380
$0,037380$0,037380

+100,75%