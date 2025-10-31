Bugünkü canlı Maxi Doge qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAXI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAXI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Maxi Doge qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAXI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAXI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MAXI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MAXI Qiymət Məlumatları

MAXI Rəsmi Veb-saytı

MAXI Tokenomikası

MAXI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Maxi Doge Logosu

Maxi Doge Qiyməti (MAXI)

Siyahıya alınmadı

1 MAXI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Maxi Doge (MAXI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:27 (UTC+8)

Maxi Doge (MAXI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00004437
$ 0,00004437$ 0,00004437

$ 0
$ 0$ 0

--

-3,50%

+3,41%

+3,41%

Maxi Doge (MAXI) canlı qiyməti --. MAXI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAXI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00004437, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MAXI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -3,50% və son 7 gündə isə +3,41% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Maxi Doge (MAXI) Bazar Məlumatları

$ 194,41K
$ 194,41K$ 194,41K

--
----

$ 194,41K
$ 194,41K$ 194,41K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Maxi Doge üzrə cari Bazar Dəyəri $ 194,41K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MAXI üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 194,41K təşkil edir.

Maxi Doge (MAXI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Maxi Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Maxi Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Maxi Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Maxi Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,50%
30 Gün$ 0+67,18%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Maxi Doge (MAXI) Nədir?

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Maxi Doge (MAXI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Maxi Doge Qiymət Proqnozu (USD)

Maxi Doge (MAXI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Maxi Doge (MAXI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Maxi Doge üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Maxi Doge qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MAXI Aktivindən Yerli Valyutalara

Maxi Doge (MAXI) Tokenomikası

Maxi Doge (MAXI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MAXI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Maxi Doge (MAXI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Maxi Doge (MAXI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MAXI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MAXI / USD cari qiyməti nədir?
MAXI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Maxi Doge üçün bazar dəyəri nədir?
MAXI üçün bazar dəyəri $ 194,41K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MAXI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MAXI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
MAXI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MAXI ATH qiyməti olan 0,00004437 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MAXI qiyməti (ATL) nədir?
MAXI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MAXI ticarət həcmi nədir?
MAXI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MAXI bu il daha da yüksələcək?
MAXI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MAXI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:27 (UTC+8)

Maxi Doge (MAXI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.950,14
$109.950,14$109.950,14

+2,08%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,50
$3.851,50$3.851,50

+2,05%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03155
$0,03155$0,03155

+25,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,70
$185,70$185,70

+0,33%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,50
$3.851,50$3.851,50

+2,05%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.950,14
$109.950,14$109.950,14

+2,08%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,70
$185,70$185,70

+0,33%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4879
$2,4879$2,4879

+1,38%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18503
$0,18503$0,18503

+2,41%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002913
$0,002913$0,002913

-41,74%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002656
$0,0002656$0,0002656

+324,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049230
$0,0049230$0,0049230

+5.370,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0482
$0,0482$0,0482

+1.406,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040000
$0,0000000000000000000000040000$0,0000000000000000000000040000

+700,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30315
$0,30315$0,30315

+144,29%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037380
$0,037380$0,037380

+100,75%