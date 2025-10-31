Bugünkü canlı Matr1x qiyməti 0,00724764 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Matr1x qiyməti 0,00724764 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MAX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MAX Qiymət Məlumatları

MAX Rəsmi Veb-saytı

MAX Tokenomikası

MAX Qiymət Proqnozu

Matr1x Logosu

Matr1x Qiyməti (MAX)

1 MAX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00723765
$0,00723765$0,00723765
+4,20%1D
USD
Matr1x (MAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:07 (UTC+8)

Matr1x (MAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00690581
$ 0,00690581$ 0,00690581
24 saat Aşağı
$ 0,00755152
$ 0,00755152$ 0,00755152
24 saat Yüksək

$ 0,00690581
$ 0,00690581$ 0,00690581

$ 0,00755152
$ 0,00755152$ 0,00755152

$ 0,474276
$ 0,474276$ 0,474276

$ 0,00690581
$ 0,00690581$ 0,00690581

-0,01%

+4,42%

-16,11%

-16,11%

Matr1x (MAX) canlı qiyməti $0,00724764. MAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00690581 və ən yüksək $ 0,00755152 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,474276, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00690581 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MAX son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində +4,42% və son 7 gündə isə -16,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Matr1x (MAX) Bazar Məlumatları

$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M

--
----

$ 5,79M
$ 5,79M$ 5,79M

151,35M
151,35M 151,35M

800.000.000,0
800.000.000,0 800.000.000,0

Matr1x üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,10M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MAX üzrə dövriyyədə olan təklif 151,35M, ümumi təklif isə 800000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,79M təşkil edir.

Matr1x (MAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Matr1x / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00030682.
Son 30 gündə Matr1x / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0018616664.
Son 60 gündə Matr1x / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0027517919.
Son 90 gündə Matr1x / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,012899763866654087.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00030682+4,42%
30 Gün$ -0,0018616664-25,68%
60 Gün$ -0,0027517919-37,96%
90 Gün$ -0,012899763866654087-64,02%

Matr1x (MAX) Nədir?

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Matr1x (MAX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Matr1x Qiymət Proqnozu (USD)

Matr1x (MAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Matr1x (MAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Matr1x üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Matr1x qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MAX Aktivindən Yerli Valyutalara

Matr1x (MAX) Tokenomikası

Matr1x (MAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Matr1x (MAX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Matr1x (MAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MAX qiyməti 0,00724764 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MAX / USD cari qiyməti nədir?
MAX / USD cari qiyməti $ 0,00724764 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Matr1x üçün bazar dəyəri nədir?
MAX üçün bazar dəyəri $ 1,10M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 151,35M USD təşkil edir.
MAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MAX ATH qiyməti olan 0,474276 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MAX qiyməti (ATL) nədir?
MAX ATL qiyməti olan 0,00690581 USD dəyərinə endi.
MAX ticarət həcmi nədir?
MAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MAX bu il daha da yüksələcək?
MAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MAX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:07 (UTC+8)

Matr1x (MAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

