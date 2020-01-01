Mato The Mouse (MATO) Tokenomikası

Mato The Mouse (MATO) Tokenomikası

Mato The Mouse (MATO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Mato The Mouse (MATO) Məlumatları

Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE!

Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain.

No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power.

Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history.

Rəsmi Veb-sayt:
https://matothemouse.site/

Mato The Mouse (MATO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Mato The Mouse (MATO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
Ümumi Təchizat:
Dövriyyədə Olan Təklif:
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
Cari Qiymət:
Mato The Mouse (MATO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Mato The Mouse (MATO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MATO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MATO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MATO tokenomikasını başa düşdünüzsə, MATO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MATO Qiymət Proqnozu

MATO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MATO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.